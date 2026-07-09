一個高峰期買入的故事

倫敦生活開支昂貴 (路透社)

上星期去指壓師那裡做保健，老友指壓師分享了一個頗有意思的故事。她有位回流香港的朋友，抱怨樓價跌得不夠，令自己回港之後反而買不到樓。指壓師聽完感到奇怪，直言：「你當年移民離開香港時，樓價仍在高位，照計應該摸頂沽出賺了不少吧！」但回流人士吐苦水，過去幾年在外國生活，不但要支付居所租金，加上沒有穩定工作，每月生活開支持續消耗資金，最終變成「坐食山崩」。表面上似乎避過了香港樓價回落，但實際上付出的成本同樣沉重。筆者並不是想評論移民與否的對錯，而是想帶出一個關鍵概念—機會成本（Opportunity Cost），每一個決定背後，都有其代價與風險，亦需要為當時的選擇負責。

相反，原本是租客指壓師在2019年高位以410萬元購入原本租住的單位，當時承造九成按揭，利率約2.5厘。過去供了約85個月，她一方面省卻了的租金支出約102萬元（以每月租金1.2萬元計）。假設每年租金溫和上升2%，累積租金高達108萬元。另一方面她每月供樓已還本金約64萬元，雖然樓價一度下跌約三成，其後回升一半，就算在這一刻賣出，單是供樓累積的本金都夠對沖樓價所跌的！ 顯然，來到這個階段未來日子將更好！更重要的是，她是在低息環境入市，至今仍享受相對較低的供款成本，供樓早已低於市場租金，隨着時間推移，供款中利息比例下降，本金比例上升，財務結構愈來愈健康。

若她當年選擇繼續租樓，不但至今支付逾百萬元租金（見附圖），未來更要面對租金上升的壓力，當然亦得不到每月供樓日益增加的本金部分，如果樓價上升的時候更加享受不到！ 其實，投資賺與蝕很多時並不是表面所見，亦不像網上某些評論般簡單直接。每個人的處境不同，風險承受能力與機會結構亦各有差異，不應盲目人云亦云。香港社會很仇富，市場上確實存在不良商人，但同時亦有不少白手興家的奮鬥者。與其花時間埋怨或仇視，不如將精力放在提升自己、把握機會，長遠而言回報往往更高。