落成急彈 動工冰封 提防後市斷層

【潮看樓市】本港私人住宅市場於2026年4月出現極端分化的供應走勢，一邊是落成量大幅反彈、創近六個月單月新高，另一邊新動工數量近乎停頓、跌至冰點，一熱一冷的數據反差，不僅反映短期樓市供應節奏轉變，更預示未來數年本港住宅庫存將迎來收縮壓力，長遠樓市供需格局隱憂浮現。

根據屋宇署最新數據，4月全港私宅新動工規模極度低迷，全月僅錄得1個項目、合共3伙單位動工，較3月98伙按月大跌近97%，投建氣氛近乎凍結。累計今年首四個月，本港私宅新動工累計1,781伙，較去年同期3,166伙減少近44%，創十五年同期新低，可見發展商短期補貨意願薄弱，市場開發節奏持續放緩，而4月唯一動工項目為南區赤柱灘道14號小型住宅項目。