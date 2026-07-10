你當我撞彩，但反彈已完結

兩周前，本欄一文「全球通脹 大戰 AI風潮」中，提到「在此預測，港股將先行反彈到兩萬四再衝落兩萬一水平。大家看看」，市況一如所料，快速反彈至兩萬四樓上，但相信在外圍資金逃離AI股票下，加上美伊戰火快將重燃，全球股票必將有更大回調，大家宜fasten your seatbelt 。港股在兩萬四以上務必減掛，靜待兩萬水平，在AI股份炒作完畢後，資金會重回價值股份，港股將會相對跑贏主要環球股市，特別是舊經濟股，畢竟很多負面消息已在大市反映，加上投資者近期重新平衡在韓台股市的持倉並從中獲利，推動資金重新配置至包括港股在內的落後市場。港股本身估值便宜再加上投資者持倉偏低，故有望在全球資金輪動下表現較好，但相對跑贏不等如會大升，只是跌幅會相對較小。未來一年，有不少新股禁售期滿，大家不坊估下大股東會如何操作。

另一方面，日韓股市近幾日已快速回調，日本股市已從高位回調接近8%，在高槓桿和去AI下，半年內回調多15%不是難事。韓股連日回調，重磅股SK海力士收市重挫近6%，拖累南韓KOSPI指數昨再急挫半成，較其6月下旬高位累計蒸發兩成，技術上已陷入熊市。大局來看，中東局勢急轉直下，美國與伊朗再爆發軍事衝突，美國總統特朗普直言停戰告終，並威脅在霍爾木茲海峽進行針對伊朗的封鎖。一如本欄所料，道不同不相為謀，雙方很難達成協議，加上以色列決心成為中東霸主，在美伊和談中「搞風搞雨」，勢必令到戰爭難以平息，何況哈梅內伊剛剛出殯，在一眾哀傷情緒主導下，伊朗主戰派勢必再度抬頭。事實上，針對伊朗近日先後襲擊三艘途經霍爾木茲海峽的商船，美軍亦宣布，已向伊朗發動新一輪打擊，擊中超過80個目標，包括伊朗的防空系統、指揮控制網絡、海岸雷達站點、反艦導彈能力，以及超過60艘伊朗伊斯蘭革命衛隊小型快艇。在此情此境，風險資產必須避之則吉。