人工智能年代的就業戰略規劃

為甚麼國務院最近公布的《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，提出「推動靈活就業、新就業形態健康發展」？ 政府現正就制定「香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃(2026-2030)」進行公眾諮詢。開宗明義，解釋背景時便提到今年是國家第十五個五年規劃(國家「十五五」規劃)的開局之年，並強調《國家「十五五」規劃綱要》為香港進一步融入和服務國家發展大局提供了重要指引。對於「積極對接國家發展戰略和帶來的重大機遇」，我認為小政府需要，大市場更有需要。正因為此，香港有需要先了解國家發展戰略究竟是甚麼？

強烈建議各界細讀五年規劃的諮詢文件。今天想在這裏優先補充的，是整個國家「十五五」規劃，還有國務院最近公布的《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，特別是「推動靈活就業、新就業形態健康發展」這項重要任務。先請人工智能就此客觀介紹： 「國務院於2026年6月印發《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，提出『推動靈活就業、新就業形態健康發展』的主要原因是回應『十五五』時期就業領域人力資源供需不匹配的結構性矛盾與穩就業壓力。靈活就業與新就業形態(如平台經濟的即時配送、網約出行、直播電商等)已達數億人規模，成為重要就業渠道，能有效擴大就業容量、優化就業結構(向服務業與新興產業轉型)、適應人工智能等科技變革，並支持青年、農民工等重點群體。」

自2008年金融海嘯後興起，零工經濟(gig economy)全球發展速度驚人。以中國為例，最近中國新就業形態研究中心最近發布的《2025中國藍領群體就業研究報告》指，涵蓋網約車司機、外送員、直播從業者、自媒體創作者等的靈活就業人員已達2.8億人，預計2026年更增至3.2億人，佔城鎮就業四成以上。多得互聯網科技減低交易費用，靈活就業的背後，就是一種有別於傳統僱傭合約的工作安排。正如內地媒體所言，靈活就業是「勞動者出於時間自由、職業偏好、技能適配等需求選擇的一種就業模式」。於是，除了明確推動靈活就業、新就業形態健康發展，《實施就業優先戰略「十五五」規劃》還提到「加強靈活就業、新就業形態勞動者統計分析」。

是的，支持靈活就業健康發展，了解零工經濟的本質是必須的。早前，有信貸公司針對香港500名零工工作者進行了一項調查，調查結果顯示零工工作者約佔本地勞動人口13%，其中89%為全職就業人士兼做零工以補充收入，20%每月從零工賺取超過10,000港元。 國家支持、市場重視，「靈活就業」卻未有在政府五年規劃的諮詢文件中被提及。為甚麼？這是因為我們零工工作者約佔本地勞動人口比例未及內地？現實是，香港不但未有提供「加強靈活就業、新就業形態勞動者統計分析」，最近引入的網約車服務規管制度(包括強制轉由司機購買提供網約車服務的第三者保險、人車綁定的硬性規定、遠低於市場均衡的牌照數目等)，更只會嚴重削弱本地靈活就業的發展。人工智能的科技變革，已開始影響全球勞力市場，這個時候構思五年規劃，我們沒有條件忽視「推動靈活就業、新就業形態健康發展」。