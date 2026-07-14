2026年中投資展望：「不同的世界」

步入今年下半年，全球面對多重供應衝擊，宏觀前景更不明朗且矛盾，但企業盈利強勁令市場淡化地緣風險，經濟及市場宛如身處「不同的世界」。全球現時經歷「兩大衝擊與一股熱潮」：首先，油價衝擊拖累增長，能源淨進口國（歐亞為主）受通脹與成本壓力。與此同時，「中國衝擊2.0」由先進科技帶動出口強勁增長，可望抵銷部分通脹影響。最後，AI投資熱潮推動美國「K形」增長，其中AI/科技行業對GDP增長的貢獻超過一半。
雖然地緣政治局勢緊張，但亞洲股市下半年仍有望向好。AI仍為關鍵的結構性推動力。除AI之外，受能源轉型及國防開支增長的推動，亞洲正邁入更廣泛的工業資本支出上升周期。以上種種動力可望支撐就業、工資增長及消費，進而拓展科技以外的機遇。同時，亞洲各地的股東價值提升措施正逐步加強企業管治，並提高現金回報。
中國轉向創新及生物科技；印度中長期看好金融、基建、消費。AI熱潮顯著推動利潤增長，驅動市場進入「不同的世界」。受惠於持續改善的結構性環境及更強的韌性，新興市場有望成為主要贏家，與美國例外論的時代相比，展現出截然不同的世界。在通脹走高而波動加劇的時代，我們建議強積金計劃成員分散投資、重視入息策略並定期審視投資組合，捕捉具韌性的增長機遇。