2026年中投資展望：「不同的世界」

步入今年下半年，全球面對多重供應衝擊，宏觀前景更不明朗且矛盾，但企業盈利強勁令市場淡化地緣風險，經濟及市場宛如身處「不同的世界」。全球現時經歷「兩大衝擊與一股熱潮」：首先，油價衝擊拖累增長，能源淨進口國（歐亞為主）受通脹與成本壓力。與此同時，「中國衝擊2.0」由先進科技帶動出口強勁增長，可望抵銷部分通脹影響。最後，AI投資熱潮推動美國「K形」增長，其中AI/科技行業對GDP增長的貢獻超過一半。

雖然地緣政治局勢緊張，但亞洲股市下半年仍有望向好。AI仍為關鍵的結構性推動力。除AI之外，受能源轉型及國防開支增長的推動，亞洲正邁入更廣泛的工業資本支出上升周期。以上種種動力可望支撐就業、工資增長及消費，進而拓展科技以外的機遇。同時，亞洲各地的股東價值提升措施正逐步加強企業管治，並提高現金回報。