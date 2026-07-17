世界盃2026正進行得如火如荼，最終誰勝誰負很快便有分曉。不過有一點幾乎可以肯定，就是作為主辦方的國際足協將會豬籠入水。根據國際足協早前公布的2026年度預算案，其總收入預計將達到89.11億(美元，下同)，當中最大筆收入來源是電視轉播權，金額為39.25億元，佔總收入44%。其次是招待權和門票銷售貢獻30.17億元，即34%。緊隨其後的是行銷權達17.86億元，即20%。其餘則是許可權其他收入和收益，分別為1.11億元和7,200萬元，兩者各佔總收入1%。2026年的預期收入較以往高，主要受惠於今屆世界盃擴展至48支球隊參賽，以及國際足協對其全球商業合作夥伴架構進行破天荒的改革，不再採用以往的全面捆綁模式，轉向較為靈活和度身定制的行銷策略。

首先，國際足協將賽事資產拆分為男子足球、女子足球和電競與遊戲三個獨立業務板塊，允許贊助商根據自身需要投資。在各板塊中，再細分三個贊助商級別，包括享有所有賽事全球最高商業權益的「頂級合作夥伴」、聚焦於單一旗艦賽事的「世界盃贊助商」，以及允許在特定區域進行推廣的「區域支持者」。例如可口可樂、Adidas、Visa、聯想、卡塔爾航空等皆是頂級合作夥伴，享有個別板塊內所有國家隊賽事的全球廣泛商業權益。麥當勞、百威啤酒、海信家電等是世界盃贊助商，其商業推廣聚焦於今屆美墨加世界盃。至於區域支持者，則有針對北美指定市場的外送平台DoorDash，以及針對歐洲與北美洲區域的雲端軟體商Salesforce等。

新架構不單讓品牌曝光，更借助其技術以支援賽事。例如頂級夥伴聯想不單是賣廣告，還為賽事提供AI算力和數據處理等技術支持。又例如海信是今屆世界盃的影像輔助裁判回放電視供應商，視訊操作室和場上裁判監視器皆配備了海信的顯示器。 至於電競與遊戲板塊的轉變更大。自從於2022年與EA Sports結束長達30年的遊戲授權合作後，國際足協全面轉向多元夥伴模式。例如與多款熱門足球遊戲如《足球經理26》、《實況足球》和《火箭聯盟》合作，加入官方授權的世界盃模式。同時與遊戲開發商合作，推出《FIFA Heroes》及《FIFA World Cup - Launch Edition》等電子遊戲。前者可在各大主要平台暢玩，後者則在Netflix平台推出，讓其上億個訂閱用戶免費暢玩，此舉勢必擴大足球賽事的數位觸及率。