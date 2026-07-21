立法會議員出缺應補選嗎？

立法會議員黃錦輝早前在中文大學校園涉及酒後駕駛等四項控罪，在7月3日辭職，立法會因而出現了空缺。 就此，政制及內地事務局長謝小華日前指出，經與選舉管理委員會商討後，認為今年有多場重要選舉，包括11月的選舉委員會換屆選舉，以及明年的行政長官選舉與區議會換屆選舉；如在一年內再次為單一議席舉行補選，在時間上極為緊湊，因此現階段進行補選並不符合成本效益，舉行補選的可能性極低。 在現階段不進行補選，那麼，在未來呢？謝小華沒有說。然而，根據去屆的記錄，選舉委員會界別議員黃元山在2022年12月辭去立法會議員職務，出任新成立的「特首政策組」組長，其後也沒有進行補選，長期只有89名議員，一直至今年4年任期屆滿為止。

也許有鑑於此，在黃錦輝辭職後，全國港澳研究會顧問劉兆佳的看法是，立法會人手多，少一、兩名議員關係不大，擔心若花費公帑補選或機會引起民意反彈。 我記得，近年我在本欄寫的文章當中，為人傳閱最廣的，莫過於在2024年3月7日的一篇《議員數目應減至50席》，在政界幾乎無人沒看過。我的論點正是現有的90名議員數目太多，應該削減，想不到這一遭劉兆佳竟然自動說了出來。當然，究竟90位議員是否太多，讀者可自行判斷，本文不贅。 查當年由於反對派議員採取了「辭職變相公投」的政治手段，2011年特此通過了「遞補機制」，旨在處理立法會議員在任期內因辭職、喪失資格或其他原因出缺時的填補方式，有補選，也有遞補。但現在由於選舉制度已變，這機制已不存在，而照黃元山的例子，似乎慣例應是出缺就算了。

事實上，立法機關的議員出缺究竟如何處理，在每個地方，不論是中國、美國，都有嚴格的法律去安排，大致上幾乎全都是(盡快)補選，我可從來沒有見過任由出缺至屆滿的，更加不會說因花錢和時間緊絀而不作補選。 由於應有嚴格的法律去定義，這也不應屬於行政機關的任意權力(discretionary power)，香港政府的做法，應是地球上的特例。