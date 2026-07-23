中人壽發盈喜 成股價催化劑 (官網圖片)

中國人壽(2628)早前發盈喜，預期上半年淨利潤介乎1,289至1,371億元人民幣，勁增2.15至2.35倍。業績大幅超預期，公司指主要來自深化資產負債聯動、產品業務多元化及負債成本優化，有效提升投產效能。投資端堅持服務實體經濟，秉持長期投資、價值投資及穩健投資理念，圍繞資產負債匹配進行策略布局，持續優化資產配置，並加大新質生產力領域部署，成功捕捉市場回暖機遇。2026年上半年，滬深300指數及創業板指分別上漲7.5%及35.6%，權益浮盈顯著貢獻公允價值變動損益，一舉扭轉首季淨利潤倒退的弱勢，第二季單季利潤預計達1,135億元，激增逾8倍。

今次盈喜突顯頭部險企隨入市比例提升，具備科創影子股特性。公司近期宣布擬出資49.99億元人民幣成立天津晟和芯程股權投資基金，重點布局半導體行業，若後市A股進一步上升，投資組合表現料進一步釋放。國壽的投資專業能力及組合韌性持續強化，有助提升長期回報潛力。 新業務價值表現同樣亮眼，市場預計上半年增速逾三成，繼續領跑同業。首季新業務價值可比口徑已增長75.5%，新單保費達1,283億元，同比增19.5%，新業務價值利潤率大幅改善。主要得益於繳費結構優化，首年期交保費增長41.4%，十年及以上期交佔比提升4.4個百分點，浮動收益型業務佔比超90%。新業務負債成本進一步下降，個險及銀保渠道優勢穩固。惟需留意上半年長端利率走低，期限利差擴闊，對保險股業績或帶來一定負面影響，但整體價值創造能力依然強勁。

綜合而言，中國人壽憑藉穩健的資產負債管理及前瞻性投資布局，在利率環境波動中展現強大韌性。盈喜不僅強化市場信心，更為股價提供向上催化劑，預料將繼續跑贏同業。 (筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)