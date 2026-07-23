SpaceX是老牌科技股也沒高增長

股票的最基本理論，就是任何公司，就算是最垃圾的公司，也有一定的價值。例如說，上市公司有殼價，空殼公司也可以賣到幾千元，連年虧損的公司的虧損可以抵稅，就是資不抵債，只要公司戶口有100元現金，如果可以用20元買下，也可以淨賺80元，諸如此類。

反之，一間很優秀的公司，如果估值太高，買了其股票，也會輸到PK，最新的個案，就是Space X。執筆之時，其股價距離高位，已折了一半，甚至也已穿破了發行價135美元。

由於它只發行了4.25%新股，已跌到這個地步，而它的舊股將由本月底至明年，陸續解禁，可在市場推出。究竟其股價將會伊於胡底，我只能說一句：黑色午夜，深不見底。