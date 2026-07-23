SpaceX是老牌科技股也沒高增長

股票的最基本理論，就是任何公司，就算是最垃圾的公司，也有一定的價值。例如說，上市公司有殼價，空殼公司也可以賣到幾千元，連年虧損的公司的虧損可以抵稅，就是資不抵債，只要公司戶口有100元現金，如果可以用20元買下，也可以淨賺80元，諸如此類。
反之，一間很優秀的公司，如果估值太高，買了其股票，也會輸到PK，最新的個案，就是Space X。執筆之時，其股價距離高位，已折了一半，甚至也已穿破了發行價135美元。
由於它只發行了4.25%新股，已跌到這個地步，而它的舊股將由本月底至明年，陸續解禁，可在市場推出。究竟其股價將會伊於胡底，我只能說一句：黑色午夜，深不見底。
首先不作出微觀的，也即是會計帳目的分析，先講其最宏觀的基本因素，就是這公司是馬斯克的旗艦公司：他在2002年賣掉Paypal，得回1.65億美元，馬上成立了SpaceX。
換言之，SpaceX是一間成立了24年的公司，而不是新創的公司。其後一直虧損，直至2024年，方才有7.91億美元的利潤，但是在去年，又虧了49.37億美元。
當然了，在這些高新科技公司，可以不算利潤，但總會算算營業額增長吧？一般而言，在初創公司(噢，先忘記SpaceX並不是初創公司，假設它是吧)，為了攻城略地，往往是先虧大本，後賺大錢。例如說，京東(9618)、美團(3690)、拼多多，皆是如此。
可是，在先虧大本再賺錢的大前提，是快速搶佔市場，而且營業額的急升，在這些公司，往往年營業額增長是三位數字。沒錯，不是雙位，而是三位。
但是SpaceX呢？2024年的增長是34.92%，2025則是33.24%，而其營業額則只不過是186.74億美元而已。這個增長率，如何去支撐1.77兆美元的上市估值呢？
簡而言之，SpaceX雖然是高新科技公司，但卻並非初創，甚至比META更加老牌，它之所以能夠騙到公眾，只是因為近年馬斯克大紅，食住特斯拉股價大升條水，如此而已。