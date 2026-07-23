Google為AI廣告加標籤：透明，還是多一層選單？

圖片由人工智能生成，僅作概念示意，並非 Google 官方介面。

有沒有試過一個情景：在YouTube或社交平台上看見一個超精美的廣告，一段型男美女的抓拍，開始心中出現了一個疑問：「這是真的，還是AI？」隨著技術的成熟，都真的不是咁易分得清。Google在7月9日公布的廣告介面更新提供一個答案，但要先找廣告旁的三點或資訊圖示，再打開My Ad Center，才會看到「這則廣告如何製作」。

Google 官方示範動畫截圖：My Ad Center 會顯示廣告是否曾以人工智能製作或修改。圖片來源：Google。

呢個新版面會在Google Search、YouTube和Discover的廣告內提供。Google稱可在全球透過三點選單或資訊圖示開啟。廣告商若用Google自家的生成式AI廣告工具，系統會自動加上披露；素材若在其他地方製作，Google會提供選項讓廣告商自行表示曾使用生成式AI。視乎當地要求，標籤亦可能直接出現在廣告上。 但先停一停想一想，當中一個著眼位係，這個資訊預設不是廣告畫面上的主訊息。換一角度來講，對一個已經起疑、願意再撳入去查的人，這個資料當然有用；對只是快速掃過影片或搜尋結果的人，它更像藏在包裝背面的成分表，有寫但要有認知才會去開。

而這項資料真的可以幫人判斷嗎？要知道一張用AI延伸了少少的背景圖，與一段Clone了真人樣貌和聲音的合成廣告，風險並不相同。單一的AI標記有機會把程度不同的改動壓成同一類。讀者真正想知道的，往往不只是工具名稱，而是人物、產品效果或事件有沒有被實質改動；品牌真正要回答的，亦不應只剩一句「我們有披露」。 轉到marketing層面，信任不是合規文件的副產品。Google的安排至少算是建立了一條查閱路徑，也把自家AI工具的披露自動化；但外部工具的使用涉及廣告商自行操作，直接顯示在廣告上的標籤又視乎當地要求。因此，沒有在畫面上一眼看到標籤，不能被寫成「一定沒有用AI」。品牌若等到平台規定才思考怎樣交代，最容易出現的不是少一個Tick號，而是直接影響顧客的信任。

其實就算是AI搜尋本身，對單單使用AI製作、又沒有提供額外價值的內容，也會降低信任。網店改產品圖、教育機構合成導師聲音、餐廳用AI生成食物畫面，都牽涉同一條界線。不過我不是法律專家，這裏不扮懂法律意見，也不列「五大守則」；只把商業判斷說清楚：當一項改動足以影響購買或信任，主動講明通常比把答案留在平台選單更穩妥。 相信這種人工智慧倫理(AI Ethics)的考量會愈來愈成熟，回到最初那一下點擊：Google Ad三點選單可以是一個開始，但不能代替品牌自己作出的判斷。查得到與不用估，是兩個有點不同的取態。