雖然數據反映得十分清楚：經濟的確在回復中，但很多人難以置信，因為在東升西降的大局下，很多產業都「改朝換代」，市場以顛覆的方式進行改變！令很多仍在原有模式的人面對衝擊，他們不相信、也不感到經濟回復，這是充滿悲情的經濟復甦！
電動車幾年間顛覆了汽車市場！傳統傳媒被網上世界顛覆！我們手機上觀看的豎屏短劇剛剛才興起，但第二浪AI製作再顛覆了豎劇的產業，令製造，包括佈景、服裝甚至演員都有新的成本結構！
筆者極為擔心未來失業率會提高！因為很多職位正被取代，而未來取代的職位和速度都會更加快！AI對就業的衝擊將從重複性勞動蔓延到白領階層，多個曾被認為穩定的職業正經歷顛覆！
由中國引領的新經濟模式，核心是從「規模紅利」轉向「創新紅利」，正透過「新質生產力」重塑經濟結構，這並非簡單的取代，而是一場深刻的產業升級和就業重組！我看到一些評論認為：「法律文書助理的替代率高達92%；初級程序員的替代率是87%；基礎市場/財務分析師的替代率約85%；數據收集及財務基礎核算環節的替代率已超85%；新聞/資訊編輯的替代率81%；一些企業已裁掉90%以上基礎電銷團隊。客服崗位70.1% 的任務已由AI處理、數據與文書崗位：OCR和RPA技術實現99.7% 的識別準確率，導致83% 的人工崗位縮減、校對員、醫療文檔工程師等需求銳減。銀行與零售方面，智能櫃檯覆蓋超95%；非現金業務，銀行櫃員招聘連續5年下滑超40%。愈來愈多包裝是要用機器人、辦公室行政助理、圖書館管理員等職位也在減少！」不容置疑，我們的確要留心就業的情況，但事情不是一面倒悲觀的，始終這都是經濟增長，而新時代亦會衍生新的職位，「十五五」期間已經發布72個新職業，近期擬再增12個，如「具身智能機器人應用技術員」等等。
筆者投身多年的地產業又會如何？我認為，在建屋方面，「組裝合成」建築法正取代很多建築製作的方式，AI和機械人年代當然會影響不同的工作崗位！但AI取代不了住的需求！在AI流行之下，買樓更需要親身去看房，因為網上的AI電影製作太美麗了，而且太有願景了！
AI世代甚至機器人世代，最重要的仍然是Data（資料庫），Data的質素才是最終的決勝關鍵，在顛覆的世界中，我認為社會更加需要房地產市場的穩健性和安全感去支持局面！總括來說，傳統產業雖然充滿被顛覆感覺，但在現實中是一個「換道升級」，新經濟並非拋棄傳統產業，而是用技術讓其「老樹發新芽」！筆者認為我們不應該悲觀負面，更加不應該盲目唱好！應面對挑戰，以振奮的心情去打拼未來！