雖然數據反映得十分清楚：經濟的確在回復中，但很多人難以置信，因為在東升西降的大局下，很多產業都「改朝換代」，市場以顛覆的方式進行改變！令很多仍在原有模式的人面對衝擊，他們不相信、也不感到經濟回復，這是充滿悲情的經濟復甦！

電動車幾年間顛覆了汽車市場！傳統傳媒被網上世界顛覆！我們手機上觀看的豎屏短劇剛剛才興起，但第二浪AI製作再顛覆了豎劇的產業，令製造，包括佈景、服裝甚至演員都有新的成本結構！

筆者極為擔心未來失業率會提高！因為很多職位正被取代，而未來取代的職位和速度都會更加快！AI對就業的衝擊將從重複性勞動蔓延到白領階層，多個曾被認為穩定的職業正經歷顛覆！