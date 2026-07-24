耗時近七年重新興建的新皇崗口岸，總樓面面積逾七百萬呎，號稱全亞洲最大的二十四小時陸路關口，每日人流量預計達數十萬，一地兩檢將於五分鐘完成過關，並且已經立法會通過，港區部份亦將於七月三十一日起交由港方管理使用。保安局局長鄧炳強更表示，將在試行運作暢順後盡快供市民啟用。這樣的規模，無疑是香港與深圳之間的一個新里程碑。

如此浩大的工程，怎不令人引頸期待？港人一嘗極速北上消費及內地夜宵的滋味，似乎近在眼前。據說巴士及專線小巴已安排多條路線，不用再轉搭黃巴士，直達新口岸大樓；過關後乘電梯落至B2層，便可搭乘深圳地鐵七號線，直通各大商場。便利程度令人咋舌，甚至讓人憧憬一個「零時差」的跨境生活。然而，這份期待背後卻隱藏着一絲憂慮。