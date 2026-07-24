耗時近七年重新興建的新皇崗口岸，總樓面面積逾七百萬呎，號稱全亞洲最大的二十四小時陸路關口，每日人流量預計達數十萬，一地兩檢將於五分鐘完成過關，並且已經立法會通過，港區部份亦將於七月三十一日起交由港方管理使用。保安局局長鄧炳強更表示，將在試行運作暢順後盡快供市民啟用。這樣的規模，無疑是香港與深圳之間的一個新里程碑。
如此浩大的工程，怎不令人引頸期待？港人一嘗極速北上消費及內地夜宵的滋味，似乎近在眼前。據說巴士及專線小巴已安排多條路線，不用再轉搭黃巴士，直達新口岸大樓；過關後乘電梯落至B2層，便可搭乘深圳地鐵七號線，直通各大商場。便利程度令人咋舌，甚至讓人憧憬一個「零時差」的跨境生活。然而，這份期待背後卻隱藏着一絲憂慮。
有否想過究竟新皇崗口岸啟用後，是內地客來港消費多了，還是進一步引爆港人北上飲食購物的意欲？據報導，新皇崗口岸附近的店舖早已被搶租一空，商戶包括連鎖便利店、火鍋及潮汕小炒等食肆，全部趕工裝修，準備迎接港客湧來。相反，在香港卻鮮聞商戶因應新口岸啟用而擴充店舖，或是改為二十四小時營業。
新界北區近這兩個月的舖位空置量並未下降，依舊處處見吉舖，代表新開店商戶沒有增加；市區則開設更多巴士線直接對應口岸安排，為港人提供更便利的集體運輸。內地客則可省回在港住酒店賓館的費用，就算看完演唱會或玩夜了也無須擔心回內地的交通安排。這樣的局面，似乎南下比拼北上，香港商家已打定輸數。非但撿不到好處，搞不好晚市未見多了內地客，卻少了一批香港熟客——他們直接上深圳晚飯、購物、再宵夜，盡興完才漏夜回港睡覺，翌日照常上班。
新皇崗口岸的落成，固然是基建上的壯舉，但對香港零售及餐飲業而言，卻可能是另一場噩夢的開始。當跨境消費的速度愈來愈快，香港的夜市文化是否會進一步凋零？業界及政府有何對策妙計？這份憂慮，或許才是新口岸落成背後最值得深思的問題。