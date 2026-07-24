為何Netflix要收緊披露政策

擁有Netflix帳戶的你，最近看了些甚麼節目？最近比較愛看動作片，而印象比較深刻的，就要數集科幻、軍事和動作一身的《侵略機械》。此電影故事非常簡單，劇情節奏明快，沒有燒腦情節，讓人看得過癮。難怪在Netflix剛公布的《What We Watched the First Half of 2026》報告中，高居原創電影類榜首，獲得1.47億次觀看 。一個有趣發現，在頭10位當中，動作片與戰爭片就佔了4部，除了《侵略機械》，其餘依次是排行第二的犯罪片《全信沒收》(1.36億次觀看)、排行第五的冒險動作片《巔峰獵殺》(1.29億次觀看)，以及排行第六，同是冒險動作片《狂鯊風暴》(1億次觀看)。

有分析就指出，數據反映串流平台上的「速食娛樂心理」。當觀眾拿起遙控器時，往往不想動腦。這類動作片具有強烈的視覺刺激、節奏明快且情感直白，電影能在開頭幾分鐘迅速用爆破、打鬥吸引注意力，令觀眾「點開並留下來」的機率極高。此外，「動作」是世界通用語言，相較於需要理解文化背景的喜劇或劇情較慢的劇情片，拳拳到肉的動作場面不論在哪裡都受歡迎。影集類別也有類似情況，期內《鐵拳教育》和《One Piece第二季》分別獲得排行第六(4,800萬次觀看)和第七(4700萬次觀看)的佳績。

Netflix這個每半年一次的收視報告，市場一直視為維持公司透明度的良好舉措。可是，Netflix宣布自2027年起將改為每年一次。這種降低透明度的做法已經不是第一次。例如市場極為關注的訂閱戶數目，是Netflix早年的核心表現指標之一，每個季度都會公布「訂閱戶數」和「新增訂閱戶數」。之後的數年，還新增了ARPU(每戶平均收入)，以及按地域細分每項數據。可是，在2024年4月突然宣布自2025年起停此披露訂閱戶數目和相關數據，這一舉措當時引起不少投資人批評，認為降低了透明度，結果引發股價即日下挫超過4%。有趣的是，Netflix並沒有學乖，加上管理層提供的今年第三季展望偏弱，股價急挫超過7%。

回到問題核心，為甚麼管理層要收緊對外披露政策呢？是不是怕透明度太高，等於拉開肚皮給競爭對手看？純粹個人看法，Netflix 並非試圖隱瞞表現，而是將市場的關注點從用戶規模等單一指標，轉向更全面反映盈利能力與商業健康的財務指標。 有別於以前的成長期，Netflix的業務已進入成熟期，的確應將市場焦點轉到財務指標本身，而不是單純以訂閱用戶量升跌來衡量。透過這兩次收緊披露政策，Netflix其實是向市場釋放一個清晰的信號，公司已經是成熟的商業體，請關注其持續創造利潤和現金流的能力，而非僅僅是訂閱用戶的增減速度。

其實也是，Netflix 業務已經成熟，但今年第二季度的收入仍有雙位數13%的升幅，經營利潤率仍然維持在三成以上的33.4%，十分的不簡單。