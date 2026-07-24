韓國仍屬新興市場，隨著散戶瘋狂湧入三星與SK海力士槓桿ETF催生幾何級泡沫，疊加程式化賣盤與動量交易強制平倉等，該國股市跌勢同樣幾何級放大，確是風聲鶴唳。但這波劇震洗清了市場中過熱的投機泡沫，120萬散戶遭強制平倉，亂局不死，某程度上反而出現了去槓桿的作用，長遠而言不會太差，對於外資或機構投資者尤為正面，讓長期投資價值呈現，或許是重新布局韓國AI記憶體龍頭的最佳時機。而韓國金融監管機構就允許發行單一股票槓桿ETF表達悔意(deeply regret)，跡近公開認錯say sorry，又出台措施限制此類產品，正正反映了政府危機處理的智慧擔當。

Nvidia黃仁勳在此混亂時刻高調出訪韓國，與三星及SK海力士高層會晤，就更是神來之筆。在市場恐慌之際，產業龍頭站台猶如帶貨，直接挽回信心。事實上，在AI大戰的年代，韓國的記憶體產業，以三星電子和SK海力士雙劍合璧形成的雙寡頭壟斷格局以致財閥經濟，短期內根本無法打破也無人膽敢打破，惟給予教訓卻是必須。高頻寬記憶體(HBM)的先進技術，並非三朝兩日可以達到，技術累積以外，也需要龐大資本開支。這兩大財閥讓其他國家的競爭者難望項背，從而成為韓國AI領導地位的貢獻者，生意以外，變相也成為國家的護城河。