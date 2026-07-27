人民幣上升勢頭令內地股市承壓

自今年初以來，人民幣升穿7算後，走勢非常之凌厲，執筆時已見6.75，但明顯地，升勢未止，預計將測試6.60至6.70支持區。

人民幣與上證綜合指數同步於去年4月開始發力，但近期已開始背道而馳，人民幣的強勢阻礙了上證綜指的上升勢頭。

有大行分析，未來六至九個月，中國經濟動能預計將有所減弱。信貸需求疲軟、房地產市場持續低迷以及出口增速放緩等不利因素，將蓋過財政支出加快所帶來的正面效應。

第二季度中國經濟活動明顯放緩，投資與內需雙雙走弱。市場預計，在七月下旬的政治局會議上，決策層將著重加快落實之前已獲批核的既有措施，而非宣布大規模刺激計劃。