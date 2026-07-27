人民幣上升勢頭令內地股市承壓

自今年初以來，人民幣升穿7算後，走勢非常之凌厲，執筆時已見6.75，但明顯地，升勢未止，預計將測試6.60至6.70支持區。
人民幣與上證綜合指數同步於去年4月開始發力，但近期已開始背道而馳，人民幣的強勢阻礙了上證綜指的上升勢頭。
有大行分析，未來六至九個月，中國經濟動能預計將有所減弱。信貸需求疲軟、房地產市場持續低迷以及出口增速放緩等不利因素，將蓋過財政支出加快所帶來的正面效應。
第二季度中國經濟活動明顯放緩，投資與內需雙雙走弱。市場預計，在七月下旬的政治局會議上，決策層將著重加快落實之前已獲批核的既有措施，而非宣布大規模刺激計劃。
截至六月底，中國11.9萬億元人民幣的政府債券發行額度中，僅有43%完成部署，下半年尚餘約6.8萬億元人民幣可供使用。此外，另有8000億元人民幣的政策性融資，預計將用於支持人工智能基礎設施、先進製造業及電網建設等領域的支出。
地方政府財政狀況是主要因素。今年前五個月，土地出讓收入同比下降近30%，令實際支出低於預算目標的風險進一步上升。
貨幣政策方面，預計今年將維持不變，不會進一步下調利率或存款準備金率。信貸增長疲弱，反映的是實體經濟借貸需求不足，而非流動性短缺；與此同時，銀行淨息差已降至歷史低位，也限制了央行進一步降息的空間。
出口料將繼續為經濟增長提供支撐，但隨著全球製造業訂單走弱，以及中國電動車、電池等戰略性商品面臨的關稅壓力持續增加，出口對增長的貢獻度可能逐步下降。
房地產投資預計在2026年全年維持負增長。儘管多個主要城市的房價已趨於穩定，但高庫存、開發商資產負債表承壓以及居民收入預期低迷，均制約了全國性復甦的前景。
中國人工智能能力的持續提升，為市場帶來較為樂觀的前景。據悉，月之暗面（Moonshot AI）旗下的Kimi K3模型在全球排名第三，而中國領先AI模型的定價較同類美國產品低40%至70%。推理成本的下降有望利好雲端服務商及AI應用企業，但同時也將壓縮模型開發商的利潤空間。
使得內地股市將進一步受壓，預期上證綜指最少要見3600才會止步。