上周A股探底反彈。周一尾盤大資金湧入科創板和創業板ETF，被市場普遍認為是國家隊進場護盤。因此，當周二上證指數再一次在3,750點獲得支撐後，市場大幅反彈，結束了持續數日盤中近千家個股跌幅超7%的危機局面，流動性壓力初步化解，市場開始進入震盪築底階段。

上周最讓市場驚訝的是二季度的基金持倉結構，電子單一行業的持倉超過四成，電子+通信的佔比超六成，如果加上電力設備、機械設備以及建築材料裡的一些AI子行業，截止二季度末，基金經理們把近2/3的資金壓向了AI鏈。會不會盛極而衰？這是市場上絕大部分人的第一反應，在這種擔心之下，部分資金開始去尋找非科技鏈的機會，有色、煤炭、化工、石化乃至白酒都有過盤中異動。我以前說過，「景氣度投資」是這些年機構們最主要的投資策略，任何一次抱團，抱的都是相關行業的高景氣度，而任何一次拆團，也都伴隨著行業景氣度的拐點。目前AI都還處於高景氣度之中，但在抱團到極致的當下，市場的要求會更高，關注的不僅僅是景氣度本身，更可能去關注景氣度的二階導乃至三階導，這就很容易導致相關行業個股的震盪加大，稍有風吹草動就會造成巨大的情緒波動，用句賣方的話：下半年會是科技股「去偽存真」的過程。至於資金會不會流向其他行業，則完全取決於有沒有其他高景氣度行業的出現。