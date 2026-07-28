右派上台也無法消滅難民

左派與右派的區分起源於1789年法國大革命時期︰當時的國民議會，支持革命、主張徹底改造舊制度的人坐在主席左側，而維護君主制與教會傳統的人坐在右側。 其後，推崇平等、大政府、國有企業、高稅收、縮小貧富差距，支持多元文化的，就是左派。至於支持自由與個人責任、自由市場與小政府、低稅率、重視家庭和傳統價值的，則是右派。 現時在美國，大約也是如此。至於在歐洲，所謂的「右派」，其定義則簡單得多，就是反移民，這也恰好證明了，其移民問題是如何的嚴重。

這其中，又以英國和法國這兩個老牌帝國主義國家，其反移民的情緒最嚴重。這是因為它們曾經有過大量的海外殖民地，當其國民移民到殖民地的同時，殖民地的原居民也反向殖民到宗主國，英國是印巴，法國是黑人。當殖民地獨立之後，和宗主國的鈕帶雖然割裂了，但其人種卻留在當地，甚至生兒育女，第二代就儼然為原居民了。 這些舊移民與移民二代是既成事實，沒法子改變，頂多是種族歧視，不過政府又有反對種族歧視的法律，這又造成了另一種反向歧視。最難受的，當然是移英港人，皆因港人從來是種族歧視最嚴重的，當年反對新移民，也是基於認為港人高人一等的心理，但在英國，則印巴族裔的社會地位絕對高於港人，這普遍令到港人無法接受。

移民沒法子改變，但難民卻是自作自受。西方人不願承認的現實是︰接收難民，其實是附庸的表現，例如說，七十年代，香港人被迫接收越南難民，作為第一收容港，正是因為英國想做聖母，香港人負責做難民營。 同樣原理，作為宗主的美國做聖母，負責收留的則是附庸的歐洲。這其中，首當其衝的是德國，完全淪陷了的是瑞典，皆因瑞典收留了太多難民，已從歐洲治安最好的國家變成了最差，強姦率高過印度。 非但移民來了不會走，難民來了也走不了，歐洲人之所以支持右派，皆因認為他們可以解決問題。但其實，這已是一場死局，皆因就是不再增加新移民和難民，現有的移民二代和難民，也已經足夠滅亡歐洲了。