登月騙局卻造就了星鏈

馬斯克在2002年創辦SpaceX初戰失利，皆因他是被美國的「登月騙局」忽悠了。 美國之所以在1969年至1972年間，「成功登月」了6次，現在卻怎也登不了月。有一個講法，是說埃及人也忘記了怎樣製造金字塔，這完全是錯誤的比喻，也是一個多年的迷思。 我們現時只是不知道當年埃及人是怎樣造出金字塔來，這並不代表以人類現在的科技造不出金字塔，事實是，以我們現在的科技，可以很輕易的造出金字塔來。換言之，這只是一個歷史題目、科技史的題目，而非技術的題目。

事實上，以今時今日的科技，可以說，沒有一種技術，是在1969年能做到，而現在卻做不到的，一種也沒有，絕對！你可不要說是手工藝品，我指的是科技。 至於也有人說，那時是一條供應鏈，有很多供應商已不存在了。這當然也是胡說八道，皆因重建供應鏈固然不容易，但是頂多是幾年就可重建，絕對不可能永遠重建不了。 再說，這些年來，美國的NASA從來沒有停過製造火箭，也從來沒有停過研發無人星球車，所謂供應鏈的斷了，最多只是一小部分，大部分的製作能力還是存在的。論到上太空、去火星、到太陽系邊緣的火箭的技術和上月球的火箭技術的差別，大不過在二戰時福特汽車廠要把汽車生產線改為製造坦克車。

最重要的是，在美國聲稱登陸月球之前，蘇聯的太空科技是稍勝美國，無論是上太空，抑或是發射人造衛星，都是蘇聯領先幾個月，美國方才跟隨。 當然，在登陸月球這一遭，由於美國投放了大量金錢，稍稍領先蘇聯，是有可能的，可是卻不可能美國登陸了十幾年，蘇聯還跟不上。 要知道，投更多的錢，可以令到科技進步加快，但這加快可不是無限度的，這好比工入趕工，可以加快,建成大廈，可是你就算用十萬億元，也無法在一天之內，建成一座一百層高的大樓。

總之，馬斯克本來的想法是，1969年可登上月球，則2009年應可上火星，這本是有效的推理，可惜前提卻錯了。幸好他錯有錯著，藉此打造了星鏈出來，正是塞翁被點，焉知非福？