全民AI 不如利民AI？

先分享Grok的答案：「香港剛推出的『全民AI』普惠計劃，核心是透過工作坊與體驗活動，提升市民尤其是學生、長者與弱勢社群的AI認知與使用能力，縮小數碼鴻溝；然而『全民』只是讓技術可及的手段，『利民』才是真正目標—普通人能否因AI而實際節省時間、降低成本、提高收入或改善生活，才是衡量成敗的關鍵。若普及停留在表面體驗而未能帶來實質獲益，或紅利主要流向已有優勢的群體，則容易流於形式；理想狀態應是以『利民』為導向來定義『全民』的成功標準，讓AI真正惠及多數人，而非僅成為政治正確的表演。」

最近財政年度的《財政預算案》提出「全民AI」策略，在社會各層面普及對AI的認知和應用，涵蓋學生、青年和普羅大眾，以及中小學數字教育、專上教育課程及職業技能培訓。

上星期，我在《當AI革命遇上市場失效》提出：為甚麼要建立制度引導AI朝互補人類而非取代的方向發展？在2024年諾貝爾經濟學獎得主阿齊默魯(Daron Acemoglu)眼中，人工智能導致「大規模工作取代」是個風險。於是，近日阿齊默魯提出除了透過干預推動「親勞工AI」(pro-worder AI)，還要防止人工智能過度精準而導致人類認知與知識崩塌。言下之意，AI要利民，阿齊默魯卻不相信現有的市場制度，可以透過價格這無形之手解決「大規模工作取代」所引發的問題。於是，阿齊默魯提出九大市場干預：(一)在公共支出比例高的醫療與教育領域重點塑造親勞工AI；(二)在政府內部建立AI專業能力；(三)透過研究補助支持親勞工AI的設計研究；(四)以獎金模式促進優秀方案競爭；(五)改革稅制，減少對「投資機器」相對「投資人力」的偏袒；(六)加強反壟斷執法，促進技術開發競爭；(七)強化工人聲音與參與機制；(八)抑制「專業知識竊取」，為工人專業知識建立智能財產保護；(九)適度放寬職業執照限制，讓新賦能的工人更容易進入市場。