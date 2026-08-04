法例可拉 書店 報販 發行商 印刷商

自今年6月底至7月中旬，警方國安處先後對獵人書店、留下書舍，以及我以前常常光顧、有50年歷史的田園書屋等多間獨立書店，以涉嫌干犯「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」，搜查、拘捕店員，並沒收大量禁書。

7月16日，保安局長鄧炳強指法例清楚說明煽動意圖，「你犯咗法就係僭越紅線」，他指書商有責任確保書籍不會危害國家安全。「你係賣食物嘅，你都確保唔會係毒藥。」

記者兩度問他，曾否考慮設禁書名冊，他的回覆是法例針對書籍內容，而非書名，如果只列出書名的話，「好多人將一啲犯法，又或者有啲危害國家安全意圖嘅書改個書名。喔，你唔係黑名單喎，你拉我就唔得喎。」