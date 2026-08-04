日本政壇近日吹起冷風。多家主流媒體公布的最新民調顯示，首相高市早苗內閣的支持率全面下滑，創下她自2025年10月上任以來的新低。《日本經濟新聞》與東京電視台聯合調查顯示，支持率大跌10個百分點至58%。最致命的，莫過於《每日新聞》的數字——支持率慘跌至41%，不支持率反彈至44%，正式步入政治學上代表執政危機的「死亡交叉」。高市早苗在眾議院大選後積攢的政治紅利，正以肉眼可見的速度消耗殆盡。這正反映她極力主張的強軍路線，始終不敵政治與經濟現實。

這位日本首位女首相上台後，將大量政治精力投放在外交與軍事擴張上。她積極推動強軍擴武，計畫在今年底前修訂「安保三文件」，放寬殺傷性武器的出口限制，甚至高調宣稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」。這種對華正面對抗的鷹派作風，固然迎合了國內保守派與美國的安全戰略，卻將中日關係推入冰河期。中方隨即加強稀土等關鍵原料的出口管理，兩國部長級對話停擺。日本更在2026年版《外交藍皮書》中，將中國從「最重要的雙邊關係」降調為「重要鄰國」。訪日中國旅客大幅減少，企業供應鏈風險上升，地方經濟亦受牽連。

然而，高市這套強軍政治外交，卻與日本當下的社會現實與民意嚴重脫節。 首先是軍隊的「人手荒」。防衛省近年大張旗鼓招募年輕人，甚至揚言要在2036年前將自衛隊女兵比例提升至13%，試圖以改善福利、增建女性專用設施來吸引人才。但殘酷的現實是，日本年輕人根本不想當兵。在約25萬個自衛隊編制中，至今仍有高達10%的職位懸空無法填補。蓋洛普國際民調更顯示，全球主要國家中，日本人願意「為國而戰」的比例連續多年敬陪末座，最新數據僅得9%。面對少子化、低薪酬以及約56歲就得退休的僵化體制，加上軍中頻傳性騷擾醜聞，年輕人變得極度務實。即使防衛意識有所上升，他們更傾向支持「正常國家」的防衛能力，而非戰前式的軍國主義；對徵兵制仍呈壓倒性反對，願意上戰場的比例極低。高市政府加速軍事解禁與戰力提升，最終可能為修改憲法第9條、將自衛隊升格為「國防軍」鋪路，但這與多數年輕人的實際態度存在明顯落差。

其次是財政與民生的矛盾。當政府一方面大幅增加防衛開支、擴大公共投資，另一方面又承諾暫停食品消費稅等減稅措施，財政可持續性自然成為市民關注焦點。日本債務水平本已高企，若減稅缺口無法有效填補，日圓進一步貶值、物價繼續上升的風險便會加劇。《讀賣新聞》調查顯示，高達71%受訪者不滿政府因應生活成本上漲的措施。企業因中日關係惡化而承受的供應鏈與市場壓力，最終也會轉嫁到就業與薪資之上。民調中不支持率上升，正反映市民對這些連帶後果的焦慮。

高市早苗當然清楚支持率下滑的根源。若要挽回民望，最直接的路徑不是繼續在鏡頭前以笑容帶過數字，而是重新調整優先次序。放棄過度強調軍事擴張與對抗性外交，轉而與中國修復關係，至少恢復部長級對話與經濟務實合作，可降低企業與地方經濟的政治風險。同時，把精力集中在民生事務：切實處理通脹、落實減稅或替代性生活成本紓困措施、穩定薪資與就業環境。日本年輕人並非拒絕防衛，而是更務實地要求政府先解決眼前的生活壓力。只有當物價可控、財政可信、對外關係不再持續惡化，剩餘的政治支持才有機會止跌回升。否則，目前的下滑趨勢很可能進一步加速。