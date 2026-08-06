渣打上半年表現穩健 推動估值向上 (中通社)

渣打集團(2888)公布2026年上半年業績，除稅前列賬基準溢利達47.84億美元，按年增長9.15%；每股基本盈利上升17%至1.52美元；中期股息每股派發20.4美仙，較去年同期大幅增加66%。有形股東權益回報率提升120個基點至17.6%，主要受溢利增長帶動，惟部分被平均有形權益增加及額外一級資本票息成本上升所抵銷。上半年列賬基準經營收入達116.04億美元，按年升6.4%，同創新高，其中淨利息收入增長4%至57億美元，非利息收入則上升8%至59億美元，淨息差微跌1個基點至2.04%。經營支出僅增長1%，反映成本控制良好；期內信貸減值支出為4.46億美元，按年增加1.1億美元，當中2.96億美元來自財富管理及零售銀行業務，1.5億美元來自企業及投資銀行業務，主要因中東衝突相關的一般性額外撥備所致。集團已於上半年完成15億美元股份回購，並宣布即將啟動新一輪10億美元回購計劃，預期將使普通股權一級資本比率下降約38個基點。

集團表示，上半年業績創紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長，突顯渣打獨特的國際網絡優勢與嚴謹執行策略的能力，客戶持續透過渣打在全球多個最具活力的市場進行貿易、投資及財富流動。就地區表現而言，香港區除稅前溢利達16.1億美元，按年增長13.22%；經營收入30億美元，升6.99%；信貸減值則減少24.4%至1.27億美元。中國區除稅前溢利則按年減少65.88%至1.01億美元，經營收入跌19.85%至5.37億美元。其他主要市場中，英國除稅前溢利大幅飆升10.2倍至5.04億美元；印度升43.3%至4.17億美元；韓國升75.76%至2.9億美元；新加坡則跌35.08%至4.83億美元；阿聯酋跌13.17%至2.77億美元；美國跌33.22%至2.01億美元。

展望未來，渣打修訂2026年全年指引，按固定匯率基準並撇除主要重大項目計算，經營收入按年增幅預期將約為5%至7%範圍的中間數，其中淨利息收入料實現低單位數百分比增長；支出預期約133億美元；有形股東權益回報率將高於12%。整體而言，渣打上半年業績展現穩健增長動力，尤其在財富管理與環球銀行業務的強勁表現，配合積極的資本回饋措施，有助進一步推動估值向上。 (筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份) 渣打上半年表現穩健 推動估值向上