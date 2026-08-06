中國的東三省，就是黑龍江、吉林、遼寧，近年來，是整個經濟增長率最低的城市，而且人口持續流失，2010年至2025年間，外流1,300萬人，現常住人口僅9428.69萬，而且流失的是青壯年人，老齡人口佔比全國最高。

不過，它們也有一些優勢，例如說，黑龍江靠近俄羅斯，有中俄貿易帶動，而且是全國第一的糧食大省，吉林和遼寧有汽車工業，可惜趕不上電動車的大潮流，近年產量暴跌等等，此外，還有豐富的天然資源，如著名的大慶油田。

曾幾何時，東三省是共和國的掌上明珠，是國家的工業重鎮，整個中國，最肥美的地區就是這裏，它搞的是重工業，含金量比江浙地區的輕工業更高得多。