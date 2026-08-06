中國的東三省，就是黑龍江、吉林、遼寧，近年來，是整個經濟增長率最低的城市，而且人口持續流失，2010年至2025年間，外流1,300萬人，現常住人口僅9428.69萬，而且流失的是青壯年人，老齡人口佔比全國最高。
不過，它們也有一些優勢，例如說，黑龍江靠近俄羅斯，有中俄貿易帶動，而且是全國第一的糧食大省，吉林和遼寧有汽車工業，可惜趕不上電動車的大潮流，近年產量暴跌等等，此外，還有豐富的天然資源，如著名的大慶油田。
曾幾何時，東三省是共和國的掌上明珠，是國家的工業重鎮，整個中國，最肥美的地區就是這裏，它搞的是重工業，含金量比江浙地區的輕工業更高得多。
話說東北的崛起，首先是清末時「闖關東」，主要是因為內地的人口太多，地力已枯竭，東北卻是人口稀少的處女地，擁有大量資源，當人力去了開墾當地，經濟便發展起來了。
九一八事變後，日本人來了。我在本欄說過不止一次，日本是一塊死地，東北在他們而言，好比是流奶與蜜的福地，因此下了血本來建設，聲稱不要日本本土也要保住滿州，日本資金和技術之外，當然少不了中國人的血汗，雖然在1945年時，蘇聯搬走了幾乎全部設備，但是技術的框架還在，所以在新中國建立的最初幾十年，它還是最重要的工業重鎮。
可是，東三省有一個致命的死穴，就是它太冷了，並不宜居。以前只是因為中國內地太苦，迫不得已，才跑到東北。須知道，地球最富裕的地區，就是北歐，但自殺率居然也最高，皆因日短夜長的冬天，真的會令人發瘋，只要有選擇，沒有人喜歡住在北方，所以當年東北易幟，少帥張學良長期住在北京，堅決不肯回到東北。
簡單點說，所有北方地區都不宜居，正如俄羅斯的西伯利亞，日本的北海道也只是在人口劇增和經濟急速發展的明治年代和戰後初期，經濟蓬勃過兩次。
因此，當整體中國富裕了之後，東三省的人就跑回內地，再加上已沒人口增長，其衰落也是必然，這是沒得救的死症。