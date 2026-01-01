2026年開市的感悟

每個人都有信念，信念的形成取決於過往的證據及經驗。信念本身是沒有錯的、除非出現充分新證據，我們仍然選擇盲目追隨舊有信念，形成執念。在交易中一旦形成執念，我們的倉位就猶如在活火山口之中，牽一髮就會處於萬劫不復之地。我們以為小米集團(1810)會無限上升，出了新能源車後可再創高峰；跌穿重要關鍵、即50元大關仍然執迷不悟，最終變成最愛的那一個，就是傷害得最悲壯的那一個。泡泡瑪特(9992)是另外一個例子，當我們在250元關鍵水平仍堅持看好，代價就是股價失守200元關。我們以往對Labubu很可愛的執念，執念就會成為傷害了我們資本的主要原因。

美股也有相同例子：Strategy過往的信念有多強，當新證據顯示比特幣不再上升的時候，我們為甚麼就不能改變信念呢？改變信念並不可恥，不根據新的證據行事，將信念變為執念、容許他們一次又一次的傷害才是真正失敗之處。

2. 分手要狠比相戀勇敢

2025年的期貨表現未如理想，原因在於在關鍵時沒有即場做好決斷部署；很多時候，即使價格仍未觸及止蝕水平，但由於已經明確提前出現了系統上的轉弱訊號，伴隨同一時間出現的壞消息，其實走勢轉弱、甚至轉方向的概率已經大大增加。不要小看快速分手的成本，只要每次在關鍵水平決斷分手，每次節省1%的總資本成本、每個月4次止蝕而言，一年可以節省差不多50%的總資金成本。一個人總在大時大節都有藉口在忙的人，其實已經是最重要的訊號，去說明那個人要離開你了。「棄我去者，昨日之日不可留；亂我心者，今日之日多煩憂」，想不要被交易擾亂心情？果斷地止損離場，可能是最佳的良方。