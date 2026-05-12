半導體過熱下 AI製藥新機遇

回望過去數月，美伊衝突無疑是今年最大「黑天鵝」。自今年2月底開戰以來，油價一度飆升至逾115美元一桶，VIX恐慌指數更高達35點，避險情緒急升，不少投資者紛減持風險資產。然而，市場韌性令人驚訝，標普500指數已收復全部失地，重回歷史高位。 目前，美伊雙方正就一份涵蓋14項內容的合作備忘錄展開談判，核心包括伊朗暫停核濃縮活動、美國逐步解除部分制裁，以及分階段恢復霍爾木茲海峽的航運通行。雖然談判細節仍存在不確定性，但市場顯然已逐步消化戰爭風險，風險亦隨之回落。

繼戰爭TACO後，上周五特朗普再添TACO，他在白宮母親節活動上公開表示「go out and buy a Dell，They’re great！」並讚揚Dell創辦人Michael Dell一家。消息一出，Dell當日最多飆升14.6%，收市仍漲約12%，創下歷史新高263.99美元，單周累漲近24%，是逾兩年來最強勁的單周表現。值得一提是，特朗普此前也曾公開點名Intel，同樣引發短線急升。市場已經進入FOMO的狀態。 在TACO情緒與AI資本開支雙重催化下，半導體板塊的升幅令市場譁然。費城半導體指數(SOX)自今年4月初以來暴漲逾64%，SMH(VanEck半導體ETF)與QQQ的相對強度比率更飆至25年新高，上一次出現如此懸殊的比率，正是2000年科網泡沫頂峰前的最後幾個月。AI基礎設施周期加速、企業資本開支擴張，是推動此輪半導體「超級行情」的核心催化劑。

然而，正因人人都談半導體，市場已進入FOMO狀態，當人人覺得投資輕而易舉，往往是風險最高時刻。對於仍未入市者，切忌高位盲目追入；已持有者，宜嚴格執行紀律，設置動態止蝕，鎖定部分利潤，同時將視野擴展其他尚未充分定價機遇，最值得關注正是半導體算力所催生的下游受益者。 Absci(ABSI)是這一賽道中與半導體聯繫較緊密代表。其「整合藥物創造」平台結合生成式AI與合成生物學，將抗體發現周期縮短至約6周。推動這一切的算力引擎正是AMD。AMD於2025年初向Absci進行2,000萬美元戰略投資，並部署最新Instinct MI355X GPU及ROCm軟件平台，支援Absci從頭抗體設計模型，更將GPU間延遲壓縮至低至2.5微秒，大幅提升分子動力學模擬的吞吐量。雙方合作更於今年1月的CES 2026上，由AMD行政總裁Lisa Su親自宣示，充分體現AMD在生命科學算力的野心。CEO Sean McClain表示「2026年將是數據豐收年」：旗艦項目ABS-201(抗脫髮)初步安全數據良好，第二季度將公布初步藥代動力學結果；同時Absci預期今年內與大型製藥公司合作，一旦落實將是重大估值催化劑。換言之，投資Absci的故事，既是AI製藥的賭注，也是AMD算力生態向醫療賽道延伸的受益者。