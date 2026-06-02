軟件及SAAS板塊 估值洗禮後走出谷底

過去幾年無論是美國還是香港的SaaS(Software as a Service，軟件即服務)及軟件板塊，都歷一段相當漫長而痛苦調整期。許多龍頭企業股價由高位回落五成、七成甚至九成，市場一度認為這類企業的黃金時代已經結束。然而去年起，資金開始重新流入相關板塊，美國的 Datadog、CrowdStrike、ServiceNow、Palantir及香港的金山軟件(3888)、中軟國際(354)、金蝶國際(268)、匯量科技(1860)等股份都出現顯著反彈，反映市場對SaaS及軟件行業的看法正在改變。

首先，美國SaaS板塊的大跌主要源於2022年開始的加息周期。當時市場由追求增長轉為重視盈利，高估值軟件股首當其衝。許多公司在新冠肺炎疫情期間被賦予極高估值，例如Snowflake、Cloudflare、Datadog等曾經擁有數十倍甚至過百倍的市銷率(EV/S)，當利率急升後，未來盈利的折現價值下降，估值自然大幅收縮。然而經過3年調整，大部分公司的估值已回到較合理水平，同時盈利能力持續改善，Rule of 40(收入增長率加自由現金流率)明顯提升，市場開始重新評估其投資價值。