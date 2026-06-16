一個人大勝過一次股災之後，往往以為會有第二次、第三次。就像中過六合彩頭獎的人，很少會從此收手，反而深信自己還有下一次的好運，甚至從此改變一生的觀念。2008年憑沽空次貸危機一戰成名的麥可．貝瑞(Michael Burry)，究竟是運氣還是能力？答案或許兩者皆有，但殘酷的是，他贏了最輝煌的一役後，卻近乎錯足18年。 自從那場大賣空為其進帳數億元、甚至被拍成電影後，貝瑞這十幾年來的操作與預測，活生生將自己寫成了市場的另外一部電影：《反向指標》。

一、永無止境的末日預言 從2010年開始，他幾乎每隔幾個月就會警告市場即將面臨「歷史性大崩盤」。然而，過去這十幾年美股迎來歷史上最漫長的牛市。除了2022年納指回落逾三成、跌浪維持了約10個月之外，其餘時間皆是大升浪。他完美地與牛市逆勢而行。 二、高調沽空Tesla 2020至2021年間，他高調宣布沽TSLA，堅稱其估值荒謬，結果特斯拉股價瘋狂飆漲，逼得貝瑞在2021年底不得不止蝕，損失極其慘重。 三、2023年Long Put美股指數 2023年中他的基金被披露斥資超過16億美元，Long Put標指與納指。結果下半年美股上升，Put 成廢紙，錯把牛市升浪看成熊市反彈浪。