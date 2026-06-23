港股的另一邊廂則是令人充滿希望，正如今年一直提及一個重要的想法：「堅尼系市場」。意思即是部分板塊出現強勁上升，但同一時間部份板塊跌幅持續。智譜(2513)的上升趨勢相信令全港投資者都大跌眼鏡，短短4個月的時間可以上升超過10倍。不過暫時的升幅以及估值的確太快以及太高，防守位置5天線超過15%以上。MINIMAX-W (0100)終於跟隨反彈，但留意這只是超跌之後一個借勢反彈，上方650是一個重大阻力位置。海清智元(1392)是一隻走勢非常之強的新股，然而短暫累積爆發升幅實在太多，估值來說比較貴。

香港散戶之中，現在經常提及的一定是為甚麼恒生指數可以大幅跑輸全世界。歸根究柢箇中最重要的問題就在於，恒生指數編制的方式的而且確非常落後，當中基本上沒有與AI半導體產業鏈相關的公司能夠成功納入指數。只是恒生科技指數，30隻也只能夠代表「科網股」卻不能夠代表近來走勢表現非常之好的半導體產業鏈。所以在下會密切留意今個星期五準備上市的易方達港交所科技100 ETF (3456)，港交所第一次編制的指數終於有相關ETF出現。而且這個指數立刻機制與納斯達克100指數一樣充滿彈性，且更加講求公司的成長潛力以及背景。