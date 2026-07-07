下半年展望 半導體之後市場在買甚麼？

近期市場對加息預期的降溫，並非來自單一經濟數據，而是宏觀政策框架的轉變。美國財政部長貝森特提出的「3-3-3」框架: 3%經濟增長、3%財政赤字佔GDP，以及原油日產量增加300萬桶，正逐步成為市場理解通脹與利率路徑的重要參考。其核心邏輯在於，透過能源供給擴張壓抑通脹，同時維持經濟動能，從而降低對高利率政策的依賴，並在一定程度上穩定美元體系。雖然政策無法直接左右聯儲局決策，但方向上的轉變，無疑為「避免過度鷹派」提供了想像空間。

與此同時，7月初公布的6月非農就業新增僅5.7萬人，顯著低於市場預期的11萬人，加息預期隨即回落。根據Fed Watch顯示，市場普遍預期今年加息次數或僅餘一次。在政策預期與經濟數據雙重作用下，美國十年期國債收益率與美元同步回落，亦帶動近期美股反彈。預期下半年市場仍將在「是否加息」之間反覆拉鋸，利率不確定性仍是主導資產價格的重要因素。 從市場走勢觀察，標普500年內呈現區間震盪格局：由年初高位回落後再度反彈創新高，其節奏與2015年市場圍繞加息預期反覆定價的情況頗為相似。

上半年最清晰的主線，是資金高度集中於半導體板塊。費城半導體指數(SOX)自3月底低位大幅上行，累計升幅一度超過一倍，反映市場對AI算力需求的高度一致預期。相對而言，軟件板塊則持續受壓，市場一度認為AI發展將削弱傳統軟件的增長空間，導致資金流出與估值下修。隨著半導體板塊估值持續擴張，市場逐步出現獲利壓力。自6月下旬起，資金開始由高估值的半導體板塊流出，回流至此前被壓抑的軟件股，相關ETF IGV 亦出現技術性修復。 除軟件板塊外，醫療保健板塊亦逐步受惠於資金再平衡。筆者早前的文章「半導體過熱下 AI 製藥新機遇」提到的AI 製藥行業在技術突破與利率預期回落的雙重驅動下吸引市場關注。以Absci(ABSI)為例，短時間內錄得顯著升幅，反映資金對新主題的追逐。不過，隨著股價快速上行，其估值亦已明顯提升，現階段再追入的風險回報比已不吸引。