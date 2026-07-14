市場板塊輪動中：一招半式難走江湖

很多投資人總以為，炒股投機只要練好一招半式就能行走江湖，甚至有人信奉那句名言：「把一種招式練一萬次，就能天下無敵。」在武功的世界裡或許如此，但在殘酷的投機市場上，現實往往剛好相反。

投機市場最致命的陷阱，在於它的周期、節奏，風水是會輪流轉變的。如果你只有一招半式，當市場的牛熊周期或背馳節奏調頭時，你若仍死守同一招，等待你的將是完全相反的交易結局：從過去的贏多輸少，瞬間變成輸多贏少。

7月份至今不少之前被市場視為神股的熱門股份重挫，很多投資人才如夢初醒，驚覺原來神股也可如此兇狠地回跌。例如先前在AI 浪潮下被捧上天、累計飆升數倍的港股最強勢標的建滔(01888)及韓國ETF海力士（7709），在上周五美股ADR 市場高調上市後，周初說散就散，再次印證了「人多的地方小心擁擠」的鐵律。