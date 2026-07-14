市場板塊輪動中：一招半式難走江湖

很多投資人總以為，炒股投機只要練好一招半式就能行走江湖，甚至有人信奉那句名言：「把一種招式練一萬次，就能天下無敵。」在武功的世界裡或許如此，但在殘酷的投機市場上，現實往往剛好相反。
投機市場最致命的陷阱，在於它的周期、節奏，風水是會輪流轉變的。如果你只有一招半式，當市場的牛熊周期或背馳節奏調頭時，你若仍死守同一招，等待你的將是完全相反的交易結局：從過去的贏多輸少，瞬間變成輸多贏少。
7月份至今不少之前被市場視為神股的熱門股份重挫，很多投資人才如夢初醒，驚覺原來神股也可如此兇狠地回跌。例如先前在AI 浪潮下被捧上天、累計飆升數倍的港股最強勢標的建滔(01888)及韓國ETF海力士（7709），在上周五美股ADR 市場高調上市後，周初說散就散，再次印證了「人多的地方小心擁擠」的鐵律。
越殘越愛
相反，當市場的情緒在兩個極端之間快速擺動時，真正的安全邊際，往往反而是那些乏人問津的殘股。
「無懼世事變改，還是越殘越愛，為我所以在期待……」借用這幾句改詞，正好形容近日港股強弱互換的奇妙輪動。前陣子被市場嫌棄的阿里巴巴(9988)、小米(1810)及港交所(0388)，7月份卻從谷底醒覺輾轉回升，再次印證了逆向思維的威力：唯有耐得住寂寞，在殘股最落魄的時候默默布局，才能在港股的深海裏浮起來。
既然一招半式不行，那學得多就一定好嗎？並不然。當你學了太多招數，卻未能洞察市場的真實節奏或周期時，過多的工具只會提高犯錯的機率。
市場最底層的散戶只有一個招：買入賣出。他們不懂放空、不用槓桿，面對跌浪唯一的策略就是「死守」，在特定周期下，這群散戶表現得起碼比中階散戶優勝很多。
中階層的散戶們「好淡工具皆備、可買可沽，追升追勢，卻容易陷入嚴重猶豫」。當少了對周期的定見，操作就更容易犯錯或亂了套。
交易最忌諱的就是人云亦云、後知後覺。在升市時不斷加大槓桿追高，跌至底部承受不住壓力才被逼止損，這種殘酷的踩錯節奏、兩頭挨打，才是市場最深切的痛。