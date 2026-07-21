很久沒有與大家聊過孫子兵法的智慧，道天地將法是孫子兵法之中的最重要概念之一，在交易之中對應的就是市場趨勢、板塊輪動、個股質地、市場情緒以及技術指標。這是一個完整的股票篩選概念：首先我們要知道現在的市場趨勢處於甚麼方向，我們的操作是否適合現在的市場走勢。其次就是我們能否明確得出現在資金進入甚麼板塊之中，而最強的霸總股又在哪裏。之後就要充分研究股份的營收狀態以及催化劑，然後就是這支股票究竟是大戶主導還是散戶情緒主導。去到最後相關的圖片形態、技術指標等等，必須要符合自己的哲學以及策略。整個事前部署符合邏輯理性，而且是一層一層環環相扣的。

恒生指數去到25,200就遇上阻力，不過值得留意的是大成交位置大約在24,500附近；接下來有機會開始進入橫行階段，反彈到25,130大機會遇上阻力跌穿25,000，大機會要拉回。相反，若果拉回到24,300以上支持反彈到24,400，大機會可以反彈。暫時港股恒生指數情緒較為樂觀。 上星期五港股之中下跌得最強的是生物醫藥板塊，原本在下認為這個板塊應該是近來最強的。必須要在今個星期出現明確反彈，華夏恒生生科 (3069)才能證明生物科技及醫藥板塊是港股的新貴，否則板塊之中大部分的霸總股就會出現連續三天的重大下跌，破壞整個上升趨勢。星期日的走勢非常之重要，需要密切觀察。