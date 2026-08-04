槓桿不是朋友 市場考驗您的生存能力

上周聯儲局公布最新FOMC議息結果，以9票對3票決定維持聯邦基金利率不變，結果大致符合市場預期。表面上，這本應為市場帶來一定喘息空間；然而，真正值得留意的，並不是議息聲明本身，而是市場在會後的反應。資產價格先經歷短暫震倉，第二日便回彈回升，這已反映資金情緒的轉向速度，遠比不少投資者預期得快。 從利率市場角度看，維持利率不變，理論上有助紓緩市場對利率政策進一步收緊的憂慮，對風險資產通常構成支持。不過，今次議息結果公布後，美股卻未能順勢走高，部分科技及AI概念股更在尾段急速回落，市場情緒迅速逆轉，走勢一度接近典型的恐慌性拋售(capitulation)。

被迫賣出 才是最狠的跌勢 所謂capitulation，通常是指投資者在壓力持續累積下，最終選擇放棄持倉，大手減磅甚至急忙離場。問題是，市場急跌未必單純反映投資者情緒轉差，亦可能與槓桿資金的被動減倉有關。當市況劇烈波動時，保證金要求、風控機制及止蝕盤往往會同時被觸發，令跌勢在短時間內被進一步放大。換言之，真正推低市場的，未必只是看淡後市的主動沽盤，還可能包括大量被迫賣出的沽盤。 這正是槓桿市場最危險的地方。當投資者利用孖展建立倉位，一旦價格大幅波動，便可能面對追加保證金，甚至被強制平倉。若市場上有大量相似槓桿倉位同時承壓，賣盤便會形成連鎖反應，令跌幅超出基本面本身所能解釋的範圍。很多時候，市場不是慢慢走弱，而是在某個時間點突然失控，因為原本支撐價格的並不是基本面，而是槓桿。

兩宗事件 一個警號 近期兩宗事件，正好為投資者上了一課：真正致命的，很多時候不是看錯方向，而是高估了市場對槓桿的容忍度。 其一，是香港一宗交易員涉嫌挪用公款事件。據報，涉事交易員未經授權挪用約5,000萬元資金作為保證金，再透過融資買入南方東英兩倍做多海力士ETF(7709)。表面上看，這似乎只是一宗個別失誤；但從投資結構來看，問題其實遠不止於此。ETF本身已經帶有槓桿效應，再疊加孖展融資，等於在同一方向上再加一層風險。 另一宗事件則來自美國對沖基金Situational Awareness LP(SALP)。該基金創辦人Leopold Aschenbrenner曾任OpenAI研究員，據報今年上半年憑藉對AI基礎設施及半導體產業鏈的押注，一度錄得亮眼回報。基金重倉SK海力士、SanDisk、Micron 等AI及半導體相關股份，同時持有部分軟件股空頭倉位，並透過約4倍槓桿放大收益。這種策略在升市時看似極具威力，但問題在於，當市場主題由同一個方向轉向時，槓桿便會由助力變成負擔。AI概念股一旦失去資金追捧，估值回調往往比基本面變化更快；而空頭倉位若遇上板塊輪動反彈，亦會同步侵蝕組合表現。

留在場內 比猜對方向更重要 這兩宗事件表面上一宗涉及個人交易失誤，一宗涉及專業基金調倉，但本質其實相同。回到今次FOMC後的尾盤急跌，市場的下挫很可能正是恐慌性拋售與槓桿資金被動減倉共同作用的結果。對投資者而言，市場短線升跌固然重要，但更重要的，往往不是預測下一步方向，而是確保自己在波動市中不會被迫離場。對短線交易者來說，倉位控制與止損紀律尤其關鍵；對長線投資者而言，資金配置亦必須足以承受短期波動。市場調整本來無可避免，真正重要的，是避免在最不利的時候失去參與下一輪機會的能力。