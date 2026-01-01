半個球季過去，是時候檢視一下英超各隊今季收購的箭頭有沒有兌現期望和身價。最高調的收購必然是轉會費破紀錄的阿歷山大伊沙克(Isak)，球員因為開季後才轉會，間接證實了現代歐洲足球著重戰術體系時，季前集訓已經變得非常重要，Isak在缺少季前準備的情況下，相比之下已經不及同樣在今季加盟的隊友伊傑迪基(Ekitike)。現時受傷倦勤的Isak未能兌現身價，同鄉基奧基尼斯(Gyokeres)又有沒有達到期望呢？這位在葡超近乎錄得無敵數據的瑞典前鋒，總覺得他在阿仙奴綁手綁腳。網民因為他的入球慶祝動作為他安上「幪面仔」的外號，但此字入球數字不算標青，除了季初對列斯時一次大步推過對手射入，其餘入球也是門前執雞居多，參與隊友所組織的入球依然欠奉，從這角度去看，幪面仔似乎讓人有點失望。說前鋒的工作未必一定是入球，聽起來好像有點反智，但幪面仔在阿仙奴的工作其實也有值得肯定的地方，化身「肌老師」以體形和體格衝擊對手防線。尤其是死球攻勢時，肌老師縱然不是入球者，然而重看corner FC的入球，沒有肌老師的走位與牽制，阿仙奴的角球入球不會如此奏效。