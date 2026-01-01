老實講曼聯DNA就是瘋狂傳中，除此以外沒有甚麼板斧可言，不是說卡域克無用，只是我們應該對一位走馬上任的領隊和球隊有合理的期望。靠史高斯班Famous Uncle的podcast節目就無可能激勵士氣，曼聯今場要在比賽中取得優勢，要靠是B費死球的神來之筆。另一個X factor是小將邁奴(Mainoo)，面對阿迪達這種每件事觀察入微的領隊，「未知數」才能讓他的球隊措手不及。欠缺上陣時間的Mainoo有幾fit，直接成為曼聯勝負的關鍵。

阿仙奴則剛剛完成連續4場作客的比賽，贏不到森林稍稍失望，但廠迷對年末快車起的戰績應該收貨。今場佔主場之利當然看高一線，要留意的是中場主力「酥皮」(蘇比文迪、Zubimendi)還有閘位球員的體能。尤其是卡拉費奧利(Calafiori)倦勤，後備小將李維士史基拿(Skelly)今季完全不在狀態，添巴(Timber)移左問題不大，但賓韋特(Ben White)在右路戰至70分鐘後明顯跌watt，這是阿仙奴的一個隱患。