新曆新年的目標是跑多點，農曆新年下星期來臨，馬年更應多跑「馬」。馬年一馬當先，亦是一年之計在於春，計劃今年的跑馬安排。

農曆新年假期，決定留港消費，已經準備由初一跑到初七人日，不知總里數可以完成多少隻全馬呢？三月份將會跑無錫馬，據聞是內地最難報名的馬拉松之一，三至四萬名額，有四十萬人報名抽籤。成功率低於十份之一，嘆抽籤難過跑！四月份正在研究去一個日本的馬拉松。五、六月大「製作」，全年最期待的跑朝聖之路(Camino Way)葡萄牙段。上次完成法國線，今次計劃由葡萄牙里斯本出發，終點都是西班牙的聖地牙哥大教堂，全程約600公里。計劃每天跑遊50公里，十二個超馬，十二天完走。跟著是八月的白朗峯超馬其中的150公里山賽，是馬年最大的挑戰。最幸運的是抽中剛入世界七大馬的悉尼馬拉松，希望能夠參加並能順利完成。十月每天一度參加好友主辦的烏來馬拉松，去年說是最後一屆，我要等等他的指示。十一月要參加苗圃挑戰12小時，與好友挑戰去年成績。十二月計劃參加UTMB清邁山賽和清邁國際馬拉松。馬年率先計劃十個月的「馬程」，希望一切順利成行。