大清早7時到大埔頭起點集合，出師不利，遺留拖鞋在車上，忘記帶軟水樽、零錢……原計劃輕裝上路，所以沒帶背包，只用彈性腰包，亦帶上行山杖，打算練習用杖方法及協助應付攀升。幸好有汽水機在場，買下兩樽各五百毫升飲料，達大會要求的總一公升容器。喝下一樽方入腰包，手拿一樽，卻沒閒手拿雙杖，惟有放棄用杖，跟隨行李寄存。起步慢跑，因上星期跑30公里後段已作抽筋，今天53.8公里，要以更保守步速應付。經九龍坑走大刀屻，以往走大刀屻及北大刀屻已是挑戰，但對於此賽事，這只是前菜一碟。上梧桐石澗徑後經鉛礦坳，我感覺時間尚可，目標是堅持時速5公里以上。碰到好友「阿影」，不斷鼓勵說﹕「精神」﹗原來剛到一半距離26.8公里，我的樣子嚇人，十分勞累。

吸口大氣，上四方亭，接入麥理浩徑，逆走草山、針山。以往針山山頂好風景，現在卻人在迷霧中。比賽33.4公里到城門水塘，疲憊卻未有抽筋感覺，比上星期理想。續麥徑，逆走上畢架山、獅子山，感覺比以往走兩山疲倦，且終於到達離終點最後的補給站，走過45.8公里。查看時間，如希望於10小時內完走，那只有1小時10分鐘，還有最後的8公里，應該十分困難。不理結果，精神抖擻，最後一拼。

接衛奕信徑第四段，想不到最後還有東洋山，雖只是一小段上坡已覺很累。走過，以為大下坡可以盡情一拼，怎料是亂石路。經過約50公里的山賽，腳跟無力，加上下雨後的碎石濕滑，跑起來得小心翼翼，速度快不了。看著時間走得比我快，且其他跑手在我身旁超越奔跑下山。最後2公里回平路，盡力加速。結果共10小時20分衝達終點，未能10小時內完成。喜達目標時速5公里，於入夜前到終點，沒有抽筋，不用開頭燈。對於耐力和下坡，還須努力學習。但論是日比賽，已盡力，大滿足。