好友已定居法國十年，上次小弟走朝聖之路，於法國出發前特地探訪。今回她兩夫婦到香港，我當盡地主之儀。她們想行山，希望風景幽美，但不要太難走，最好是地點不太偏遠，方便完走後連同其他好友到天水圍燒烤派對。上次她們到港都是一樣的「要求」，結果慢走獅子山頭。男的很喜歡，女的卻感有點挑戰。這回我提議畔塘徑，像「出奇蛋」，一次滿足她們三個願望。我練習或比賽跑城門水塘，多是山跑較有挑戰性的麥理浩徑針草帽(針山、草山和大帽山)，又或是走衛奕信徑，已很久沒再走相對輕鬆的環繞城門。

小巴站菠蘿壩順時針起步，原本心怕法國朋友認為太簡單，怎料一看到像湖泊般的水塘山林已大為喜歡。在塘邊慢走，不多久便看到馬騮在路旁樹梢。男的好奇地定眼觀看，拍照不停。不遠處有牛群在樹旁休息，他立刻坐在樹下假裝睡覺，是給拍照姿勢而已。遠眺水面有小龜浮上呼吸；突然在休息亭附近有「龐然大物」在草叢走出。原來是一頭大野豬，竟在光天化日走出來「見人」。不只，還有一頭小野豬在後。也許這些都是香港人熟悉的物種，但對於她們居住在法國圖盧茲城市，現感如走進開放式動物園，興奮不已。

從路邊石階走下，再沿塘邊穿過樹林。眼前一亮是參天大樹群，高聳入雲。旁邊石陣，找著一塊像長椅般的大石，我們一列坐下，正好面向水塘。林樹疊疊，倒影湖面，如詩美景，大家共享簡單三治，美味無窮。我們喜愛這處遊人稀少，可以靜心享受大自然，如不是稍後的燒烤派對，也許會在此處小睡片刻，一解她們的時差倦意。慢走經過「水淹白千層」景點，遊人甚多，看看望望的便回頭續走。不久重回起點，我問：「今天行程滿意嗎？」她們嚷著實在太好！城門水塘、馬騮、山水樹影，於香港人眼中都不太特色，只是個簡單郊遊點。可是在一個外國旅客眼中，自家沒有的，就是新奇。本文剛巧是此欄目第三百篇，別具意義，談的卻不是驚天動地路線，說的只是欣賞生活平凡。