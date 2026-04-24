在九龍塘的一個交通燈前，帶著疲累的身軀、坐在石壆上喘息。眼前走過很久沒見的跑友，閒聊數句，他剛帶著兩名女兒行完山，準備回家。而我正由天水圍跑去九龍灣吃晚飯，我想在路上碰到認識的跑友機會率是多少？正如那天的晚宴，來自不同地區的三百多人、由互不相識到自掏腰包「夾錢」吃飯，這個複合概率有多少？

日上三竿，太陽直曬，天氣炎熱潮濕。我背著山跑背包，帶備毛巾、衣服，由天水圍起跑，目標下午5時至5時半到達位於九龍灣的MegaBox。跑著熟悉路段，經洪水橋、藍地、屯門西鐵站，到三聖邨海邊。沿着青山公路，跑過美麗海灘，到深井「大休」。買飲品、麵包補給，繼續前進到荃灣海濱。經過葵涌貨櫃碼頭，見證經濟活力；轉入荔枝角道跑入民生區；跑界限街經過九龍塘碰見跑友；再跑往九龍城轉入承啟道，經啟德體育園區，欣賞啟德主場館的宏偉。跑入九龍灣區，目標在望，但有很多交通燈，須花上不少等候時間。回想每次長途跑遊香港，都會感受彈丸之地，卻載著不同社區變化。由村屋到海岸、住宅到景點、民生到商貿，是很有趣的體驗。只是天氣濕熱，以慢速前進，好不疲倦。結果全程45公里，5時半到達，勉強達標。

到達晚宴場地，參加者陸續蒞臨。其實當天正是首次我司項目「全城跑團」的周年聚餐。7時開始、29圍、300人坐無虛席，感動猶生。「全城跑團」成立不到3年現時有28團分布各區，能聚首一堂聯誼交流，非常難得。各團隊大多穿上各自的隊衣，宣示主權之餘，充分流露各團的歸屬感。席間有不少跑手分享，跑團凝聚力強，令大家由不跑到跑、由平淡生活變得多姿多采。其中一位跑手是我相識多年的朋友，由兩年多前參加跑步訓練班，到跑手培訓班，及後再開跑團，之後竟再多開兩團，我問他：「一星期帶三晚跑班，辛苦嗎？」他看著大會送給跑手的專屬扣針(他有三塊)，在甜笑。現在他在港島區有三團，充分發揮我們的口號：「一齊跑，就係開心。」