由將軍澳跑到馬鞍山是甚麼概念？由「全城街馬」與將軍澳及馬鞍山的「全城跑團——快閃將軍」和「全城跑團——幸福Go鞍」合作舉辦，獲得恒基地產的支持。參加者跑連雙城，由新都城跑到新港城，共24公里。全走兩城之外，跑者亦可選擇由將軍澳跑至西貢碼頭約10公里，或由西貢碼頭起步到馬鞍山約14公里。

在五一清早，商場還沒太多顧客，卻擠滿過百跑友在新都城商場，一起在背板前聽簡介及熱身。出發前大喊口號，不是「一齊跑，就係開心」嗎？原來是日二次創作，改為「一齊快閃，就係幸福」，巧妙地加入兩團名稱。大隊分組出發，走過將軍澳街頭、上鴨仔山。團隊在設計路線時，放棄由坑口上清水灣道，反而取上山路段，讓跑友可在高處眺望將軍澳全景及西貢海域。

續跑少女峰，沿山不斷有晨運客打氣鼓勵；續跑接清水灣道，經香港科技大學入西貢。我於第一組，到達西貢碼頭時已有在這處加入的跑友吶喊歡迎。我們在「紙船」水池旁集合所有跑友，準備走第二段，向西沙公路進發。大隊愈跑愈快，卻會間歇減速，亦於適當位置停下等待。原來領跑及掃尾隊都以對講機聯繫，緊密溝通，以控制隊伍步速及保障安全。沿著西沙兩旁的村屋跑，慢慢看見前方的高樓，快到馬鞍山了。回想跑經路線，難掩久違的熟悉感，途經小弟的舊居，包括坑口、大埔仔、蠔涌新村、匡湖居、馬鞍山，懷緬舊事片段，有快樂有悲傷。

想著，終點將近，大家興奮不已，直奔新港城商場。走到中庭，大家互相擊掌慶祝完走。享用著贊助飲品，瘋狂以不同跑團的組合打卡。充分感受用雙腳跑連兩區的趣味，跑友已在討論下回應在哪裡跑，有甚麼創意路線。反應最誠實，大家很滿意開心吧！

衷心感謝我司團隊與恒基的商談安排，與各團的合作組織，及各跑手和義工的熱誠幫忙才能順利完成。跑團將繼續舉辦有趣活動，「一齊跑，就係開心」﹗活動完畢，與同事午飯後意猶未盡，獨自慢跑回家，傍晚才到天水圍，大滿足，全日「盛惠」62公里。