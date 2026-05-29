朝聖葡萄牙之路紀行(一)

兩年前完走朝聖之路——法國到西班牙聖地牙哥大教堂，今次再走，選了葡萄牙之路。雖然網上很多資訊都是由波圖出發，但我還是選擇由里斯本跑去聖地牙哥較完整，代價是距離較長，共650公里。且須於13天內完成，每天50至60多公里。另一不同的是欺騙兩位好友同行，一位同由里斯本出發，另一位於波圖加入。我的策略跟上次差不多，揹上不超過3.5公斤的輕便行裝慢跑前行。

在Se Cathedral教堂買了「朝聖護照」，是專門給朝聖者在沿途的指定教堂、酒店等蓋章，證明曾經走過。清晨6時，於Santiago教堂出發，從小山崗上看里斯本，正是我一直嚮往的葡萄牙。除C朗之外，它的文化、歷史、美食，及又可用跑步連接的「雙牙」，怎不叫人興奮？穿過城市，跑進郊區，欣賞風景，不時走進教堂，跟當地人閒聊幾句，沿途吃吃喝喝，這是我最愛的跑遊風格。

輕鬆的由里斯本跑到Vila Franca de Xira，首天跑過43公里。到民宿後，我還有閒情餘力出外走走，欣賞這個漂亮的海邊城市。欣賞著岸邊帆船及迷人雲霞，猶如一幅美麗的明信片。