朝聖葡萄牙之路紀行(一)

兩年前完走朝聖之路——法國到西班牙聖地牙哥大教堂，今次再走，選了葡萄牙之路。雖然網上很多資訊都是由波圖出發，但我還是選擇由里斯本跑去聖地牙哥較完整，代價是距離較長，共650公里。且須於13天內完成，每天50至60多公里。另一不同的是欺騙兩位好友同行，一位同由里斯本出發，另一位於波圖加入。我的策略跟上次差不多，揹上不超過3.5公斤的輕便行裝慢跑前行。
在Se Cathedral教堂買了「朝聖護照」，是專門給朝聖者在沿途的指定教堂、酒店等蓋章，證明曾經走過。清晨6時，於Santiago教堂出發，從小山崗上看里斯本，正是我一直嚮往的葡萄牙。除C朗之外，它的文化、歷史、美食，及又可用跑步連接的「雙牙」，怎不叫人興奮？穿過城市，跑進郊區，欣賞風景，不時走進教堂，跟當地人閒聊幾句，沿途吃吃喝喝，這是我最愛的跑遊風格。
輕鬆的由里斯本跑到Vila Franca de Xira，首天跑過43公里。到民宿後，我還有閒情餘力出外走走，欣賞這個漂亮的海邊城市。欣賞著岸邊帆船及迷人雲霞，猶如一幅美麗的明信片。
第二天出發沿經海邊，正是日出，美麗之餘，予人無限生機，同時亦充滿挑戰，因今天要沿公路旁跑，天氣酷熱，正午時分體感40度。好不容易來到Santarem、48公里，可是原來這熱度只是見面禮！第三天出發，計劃要完成61公里到Tomar。我們將出發時間推早至5時半，在漂亮的教堂起步，希望爭取於正午烈日當空時休息。一直慢跑前行，可是卻有幾回走錯路，結果走過72公里，晚上9時才到達。我們睡了6句鐘再出發。第四天的目標是60公里到Alvorge。起步時有少許反胃，是輕度熱衰竭還未消散嗎？跑跑走走，卻愈走愈慢，是不合理的慢。
到中途站，感覺是熱衰竭發難。於餐廳大休兩小時再出發，加強補鹽及不停喝水，感覺好很多。可是跑走3小時後，體力驟然下降，走速緩慢，只好在途中樹蔭下多加休息，幫助降溫。我遂下重要的決定，提早到Ansiao鎮停步。是日走過50公里。原來南歐剛遭遇極度熱浪，我們要再加強應對。可是如何追回慢了的14公里？身體又可否應付？