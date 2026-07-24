周六相約好友於西貢遠足，計劃會走「灰徑」，即在地圖顯示為小路，沒有清晰的公里牌及指示。查看友人計劃的資料，是個很美亦不太困難的路線。可是當途經九龍區時，下着滂沱大雨，還是以輕鬆心情，到了再算。
碰面後，吃過早餐，再查看天氣雨雲情況沒大問題，資料顯示路況不太困難危險，決定出發。乘車到西灣亭起步，先走吹風坳，再逆走麥理浩徑。友人像看羅庚般找灰徑入口，確認後轉入泥路上山，路窄但清晰。天空灰濛濛，遠眺蚺蛇尖及西灣村，沒有藍天碧海，但好處是雲層擋著烈陽，減弱盛夏的酷熱。輕鬆閒聊，不一會前方綠草山崗上有個大石——蠄蟝石。巨石像由一條條石柱拼合而成，你可以安全輕鬆地走到石上，傲視萬宜水庫。
沿路折返麥徑，再次轉入灰徑。小路愈走愈窄，路線愈看不清，只能順著遠足程式的大方向。專注叢林中的小暗示，隱約一條踏過的痕跡。雙腳被草叢活埋一半，容易絆倒，只能慢動作以腳板試探路況前行。慢走到半山，一塊平坦泥地，可以360度欣賞風景。小休再走，可是眼前的草叢灌木密密麻麻，沒有被走過的「小暗示」。抬頭看到遠處山頂，我們決定向著目標強行爆林。在無風的叢林中非常悶焗，汗流浹背。穿短褲的我忘記雙腳被尖硬灌木割傷的痛楚，手腳並用緩緩前行。極度專注，突然眼前一隻大蜘蛛正在鼻尖，距離眼睛3厘米。立即停步定神，盡力繞過不破絲網。續走，看見20米外有電線杆，第六感朝這方向或許有小路。爆林前去，果然逢生。沿小路向山上直走，愈見開揚，終於看到三角石柱，到達第二個景點——獨孤山頂是也。極目水庫、東壩、破邊洲，熟悉的景點，新鮮的視角。走萬宜水庫段多年，還是首次走在旁邊不一樣的山頭石頂。疲累、驚險但有滿足感，隨遇而安，境隨心轉。
特別一提，發現麥徑二段比以往多了很多垃圾，欣喜碰到兩位穿著「英華」字樣上衣的青年，手上拿著幾個膠樽，問我們：「有沒有膠袋，想沿路收拾」。心內一暖，卻心痛遊人們的放肆，隨遇「不」安。