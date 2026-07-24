周六相約好友於西貢遠足，計劃會走「灰徑」，即在地圖顯示為小路，沒有清晰的公里牌及指示。查看友人計劃的資料，是個很美亦不太困難的路線。可是當途經九龍區時，下着滂沱大雨，還是以輕鬆心情，到了再算。

碰面後，吃過早餐，再查看天氣雨雲情況沒大問題，資料顯示路況不太困難危險，決定出發。乘車到西灣亭起步，先走吹風坳，再逆走麥理浩徑。友人像看羅庚般找灰徑入口，確認後轉入泥路上山，路窄但清晰。天空灰濛濛，遠眺蚺蛇尖及西灣村，沒有藍天碧海，但好處是雲層擋著烈陽，減弱盛夏的酷熱。輕鬆閒聊，不一會前方綠草山崗上有個大石——蠄蟝石。巨石像由一條條石柱拼合而成，你可以安全輕鬆地走到石上，傲視萬宜水庫。