世盃回帶 由希望太早幻滅講起

本屆世界盃，自己本來只將重心放在德國身上，可惜，「希望」太早動搖，也太早希望幻滅！對其他隊伍，都是抱著看看其表現、氣勢而去跟進，在這個期間，似乎阿根廷、法國甚至英格蘭都有其穩定可靠的演出，至於西班牙，論風頭只能說緊隨其後，也沒有人認真睇到他們的防守能力，可能西班牙從來都並非是一致強調嚴密防守的球隊。至於挪威，可以肯定支持度愈發增加，他們淘汰巴西的時候遭到尼馬的挑釁仍然能夠沉着氣比賽，球迷球隊一起慶祝打氣的方式，也令到印象分大增。克羅地亞雖然在32強遭到淘汰，他們力戰到最後，只是稍欠運氣而未能將比賽拖到加時，但同情分也不少。而難得有巴西對日本這個對決，我相信大部分香港球迷也享受到那份期待之情。另外，佛得角及埃及如何令到阿根廷相當狼狽，本來沒有甚麼中立球迷基礎的兩個國家，可能也基於人類有種鋤強扶弱的心態，至少在比賽進行中為其打氣之勢是不斷向上……

阿根廷關關難過闖決賽 提到阿根廷，直到決賽前的四場淘汰賽，每一關都過得相當辛苦，當你看到面對佛得角被追和要進入加時，加時再度領先再度被追和然後才奠定勝局；對埃及被對方疲弱的攻勢爭取到兩個入球(還有一個被判詐胡)，若不是球王美斯，我們看不到反勝的可能。去到八強面對瑞士，這才可能是阿根廷在本屆世界盃遇上第一場硬仗，結果也確實從場面反映出來，阿根廷很早便領先，也同時間體現了中場球員麥亞里士打的後上入楔威脅，但往後卻踢出一場亂局，一度看到下半場，需要求其一腳解圍，但前半場完全沒有任何一位阿根廷球員作接應，若非瑞士前鋒安保路自掘墳墓，令瑞士要少踢一人……而去到加時，見到阿根廷派上一堆前鋒，踢出來卻毫無層次感，幸好艾華利斯「世界波」出現。到了四強面對英格蘭，上半場猶如一次「流氓式對決」，反而在下半場英格蘭先開紀錄之後，也乘着對方採取保守態度，才能令到阿根廷的技術重新展現出來，美斯雖然沒有入球，但仍然起到最大決定性作用。

沒有美斯大概達十六強 對於一支平均年紀偏大的國家隊來說(正選陣容超過29歲)，到達決賽前其實已經虛耗不少，但看見他們的對手，至少在這個過程中有必要那麼艱辛？不承認也必須承認：阿根廷沒有美斯，可能就只有大概到達十六強的實力，雖然教練史卡朗尼已經不斷調整陣型，對埃及時起用柏拉迪斯(32歲)作為拖後中場負責串連，令安素費南迪斯、麥亞里士打等位置可更前移，令已經39歲的美斯壓力減輕，但一場過的淘汰賽，面對對方死拼，能力方面的問題某程度上呈現出來。另一種說法，沒有美斯，也再沒有人能真正企出來！

所以到了決賽，休息時間也的確少了一日，基本上阿根廷球員的活力已經大打折扣，但成為世界盃決賽周有數據統計以來第三支國家隊在90分鐘之內0射門，之前兩次都是哥斯達黎加，分別出現在90年對巴西及22年對西班牙(又是西班牙！)，但要知道這兩場都是分組賽而已。所以一場決賽出現如斯局面，對球迷來說，簡直充滿遺憾！大致上可以推測出，阿根廷就算有更好的戰術，已經沒有能力演繹出來，從另一個角度睇，既然西班牙在四強也可以令到被譽為天賦最高的法國沒能好好組織過攻勢，阿根廷大致怎樣也應該是在下風的一方。不過，西班牙的弱點就是強攻能力不足，要延至加時才能把握好一次機會，雖然他們之前也曾經得到過入球良機。這又突然令我想起埃及，也是本屆唯一一支球隊可以做到90分鐘之內領先阿根廷兩球的隊伍，如果運氣在他們那一方，整個局面便大有不同……