【健康解碼】慢性角結膜發炎損視力

調控治療方案 長遠控制炎症

相信不少人也試過眼睛角結膜發炎，要妥善應對這種常見眼疾，最有效是透過類固醇眼藥水迅速抑制炎症，惟患者普遍擔心長期使用或招副作用，引致青光眼等嚴重病症。有眼科專科醫生指出，類固醇眼藥水仍為治療角結膜發炎的一線藥物，惟待病況好轉後，醫生會為患者調整治療方案，例如轉用同樣有消炎效果的眼藥水「環孢素」，減低對類固醇的依賴。

類固醇眼藥水能迅速消炎

角結膜發炎分為慢性及急性，前者由眼睛敏感、自身免疫系統疾病及眼乾引起，後者則細菌感染所致。眼科專科伍立祺醫生指出，角結膜發炎的病徵包括眼紅、怕光及有異物感，嚴重時會容易流眼水及眼睛乾澀，視力模糊不清，時好時壞。他解釋，當角膜表皮因乾澀而不停摩擦，受損程度便會累積，增加角結膜潰瘍的風險，這種情況會與眼乾相互影響，猶如惡性循環，以致患者角結膜持續發炎。

要抑制角結膜發炎，伍醫生指類固醇眼藥水是必須及有效，然而部份患者對「類固醇」抱有負面印象，不敢長期使用。他稱，類固醇眼藥水的確不能胡亂使用，長遠會升高眼壓水平，增加患上青光眼的風險，惟患者不應對此過份擔心：「因為這種治療方法能迅速消炎，治療成效顯著，只要跟從醫生指示使用，因應病情調整劑量及用藥時間，一般不會引起相關副作用。」

環孢素助消炎 安全性高

至於類固醇眼藥水的療程應該維持多久，伍醫生指必須按病人實際病情而定，無法一概而論，假如病情輕微，一般經過數星期療程，徵狀已能得到紓緩，但若病情相對嚴重或屬於慢性炎症，就要長時間用藥控制炎症，否則炎症容易反彈，故此必須密切跟進病情。他曾遇過不少個案，大多為上班一族，長期佩戴隱形眼鏡及對著電腦屏幕，導致眼乾及眼睛充滿紅筋，惟每次炎症稍有好轉便自行停藥，令病情反覆不定。

既然如此，如何能長期控制角結膜發炎，又毋須持續使用類固醇眼藥水呢？伍醫生稱，現時有一些沒有類固醇成份的消炎藥水例如環孢素，有效抑壓眼睛表面免疫細胞，能針對慢性角結膜發炎：「雖然消炎速度未有類固醇藥水快，但安全性較高，能夠長期使用，亦不會影響眼壓。舉例說，治療初期會先以類固醇藥水抑制炎症，病情穩定後再轉用相關消炎藥水，便能達到長遠控制病情之效。」

伍醫生提醒患者，一旦眼睛發炎便應及早治，避免形成慢性炎症，增加治療難度。而角結膜發炎的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。

