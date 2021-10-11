健身室｜Smith Machine玩槓鈴保障安全

在胸肌訓練中，卧推舉佔了一個很重要的地位，因為這個動作能夠對胸肌提供相當大的刺激，是必做動作之一。不過新手初嘗試時，因為未完全掌握這個動作，甚至可以舉多重也未知的時候，就容易發生危險，尤其在沒有熟悉此動作的人士幫手。這時如果健身室有Smith Machine，就可以安全地嘗試這個動作，因為它有固定的動作軌跡，助你準確地做推舉，同時有掛鈎、可下降最低位置等裝置，更為安全。另外，Smith Machine亦可用於深蹲、弓步蹲等動作。

Smith Machine臥推舉

由於Smith Machine固定不動，所以要仔細調整健身椅的位置，讓槓鈴處於低位時，可落在下胸位置。按需要加上槓鈴餅。 躺在健身椅上，雙腳穩固踏在地上，保持挺胸收腹的姿勢，雙手約肩1.5倍至2倍闊捉住槓鈴槓，手腕稍為前或後屈(視乎躺下的方向)將槓鈴槓「脫鈎」，手腕轉為中立位。 慢慢將槓鈴桿下降至手肘約90度的高度，這為動作起始位置。 胸肌、前三角肌、三頭肌發力，將槓鈴推至最高，但手肘勿鎖死。 慢慢將槓鈴下降至原來位置。 推起時呼氣，下降時吸氣。做6至10次為一組，做3組。

註：若中途感覺力竭，可隨時將槓鈴桿鈎回架上，防止意外發生。

Smith Machine深蹲