免疫力?Let’s talk about SHIT!

免疫力和排便有關?

免疫力和排便有關?是的,免疫力和排便息息相關。排便是食物被消化、營養被吸收後,把毒素廢物排出體外的一個重要生理過程。而負責這一項維持身體健康過程的最重要器官就是腸道。人體每日有超過80%(4)的毒素廢物是由腸道排出。促進腸道消化吸收、協助排毒的主要「苦力」,就是寄居在腸道裡數以億萬計的腸道菌群(gut flora)。腸道菌群平衡,則排便暢通; 反之,腸道菌群不調和,壞菌多好菌少會讓腸道老化,其代謝與吸收力都變弱。若出現腸敏肚瀉、腸易激、排便辛苦及大便惡臭,都是免疫力變弱的警號。排便順暢與否是「表」,免疫力強弱是「裡」,在腸道健康中,兩者「表裡合一」,因此,免疫力和排便息息相關。

腸敏感、腸易激,是免疫力變弱最直接的表現

人體免疫是人體對外界病原微生物的防禦系統。在正常情況下,能夠可靠地保護人體免受外界病原微生物侵害。腸道是最重要的免疫器官,人體80%(4)的B細胞免疫反應和50%(4)的T細胞免疫反應是由腸壁黏膜細胞的免疫系統激發。而負責「激發」腸壁黏膜細胞的免疫反應的就是腸道菌群。



腸道菌群不調和,壞菌增加,好菌減少,會影響腸黏膜免疫系統的發育,導致腸道老化,免疫系統功能變弱,人體容易受到外來病菌感染。腸敏感、腸易激、肚瀉、便秘、大便惡臭,這些都是腸道吸收力免疫力變弱最直接的表現。

寄居在腸道的細菌,沒有營養,卻會對人體健康有作用?

提升免疫力的核心之一,在於腸道菌群是否平衡。而在腸道菌群的好菌例如乳酸菌群等,被俗稱為「益生菌 probiotics」。服食「益生菌」,期望提升腸道菌群裡的好菌數量,是目前流行的提升腸道健康和免疫力的方式。然而,科學家們一直在深思一個重要的問題:「為甚麼寄居在腸道裡的細菌,並沒有營養,卻會對人體健康有這麼大的作用?」

加拿大營養師Janice表示,根據最新的科學研究(1)(2),發現益生菌之所以能夠有助提升腸道健康,是因為益生菌在協助腸道消化及吸收的過程中,分泌出的一種功能性代謝物質所致。這種物質才是真正提升免疫力和腸道健康的關鍵營養素。為了和益生菌區分開,科學家們稱這類新發現的物質為「postbiotics」,在日本的研究中則被稱為「乳酸菌生產物質」。在華文世界裡,亦稱為「後生元」,也因為 postbiotics 是益生菌分泌的功能性物質,是其精華所在,也被稱之為「益生菌精華素」。

postbiotics「益生菌精華素」,提升免疫力的新力軍

這類新營養物質postbiotics「益生菌精華素」含豐富短鏈脂肪酸(SCFAs)、功能性蛋白和小分子肽等對腸道微生態平衡起關鍵作用的營養素。不少科學研究證實(1)(2)(3),postbiotics是激發腸免疫細胞的主要能量來源,能直接被人體吸收,有助於修補受損的腸黏膜,恢復細胞的型態和結構。同時,可抑制壞菌生成,促進腸內好菌繁殖,調和腸道健康。攝取足夠的postbiotics可避免腸道老化,提升免疫力。

根據臨床研究(1)(3),postbiotics不單促進吸收力,提升免疫力,長期攝取更可舒緩腸敏感、腸易激、改善便秘、肚瀉、及皮膚濕敏等由腸道菌群失衡引致的健康問題。



postbiotics「益生菌精華素」不怕胃酸(1)(3),直達腸道被吸收,比通過外服益生活菌來調節腸道好菌數量的作法更穩定和直接。「益生菌精華素」能夠從根本減少腸內壞菌、增加自身好菌數量,提升免疫力。因此也越來越受重視,成為加強抵抗新型病毒的方法之一。

