免疫力？Let’s talk about SHIT!

免疫力和排便有關？

免疫力和排便有關？是的，免疫力和排便息息相關。排便是食物被消化、營養被吸收後，把毒素廢物排出體外的一個重要生理過程。而負責這一項維持身體健康過程的最重要器官就是腸道。人體每日有超過80%(4)的毒素廢物是由腸道排出。促進腸道消化吸收、協助排毒的主要「苦力」，就是寄居在腸道裡數以億萬計的腸道菌群（gut flora）。腸道菌群平衡，則排便暢通； 反之，腸道菌群不調和，壞菌多好菌少會讓腸道老化，其代謝與吸收力都變弱。若出現腸敏肚瀉、腸易激、排便辛苦及大便惡臭，都是免疫力變弱的警號。排便順暢與否是「表」，免疫力強弱是「裡」，在腸道健康中，兩者「表裡合一」，因此，免疫力和排便息息相關。

腸敏感、腸易激，是免疫力變弱最直接的表現

人體免疫是人體對外界病原微生物的防禦系統。在正常情況下，能夠可靠地保護人體免受外界病原微生物侵害。腸道是最重要的免疫器官，人體80%(4)的B細胞免疫反應和50%(4)的T細胞免疫反應是由腸壁黏膜細胞的免疫系統激發。而負責「激發」腸壁黏膜細胞的免疫反應的就是腸道菌群。



腸道菌群不調和，壞菌增加，好菌減少，會影響腸黏膜免疫系統的發育，導致腸道老化，免疫系統功能變弱，人體容易受到外來病菌感染。腸敏感、腸易激、肚瀉、便秘、大便惡臭，這些都是腸道吸收力免疫力變弱最直接的表現。

寄居在腸道的細菌，沒有營養，卻會對人體健康有作用？

提升免疫力的核心之一，在於腸道菌群是否平衡。而在腸道菌群的好菌例如乳酸菌群等，被俗稱為「益生菌 probiotics」。服食「益生菌」，期望提升腸道菌群裡的好菌數量，是目前流行的提升腸道健康和免疫力的方式。然而，科學家們一直在深思一個重要的問題：「為甚麼寄居在腸道裡的細菌，並沒有營養，卻會對人體健康有這麼大的作用？」

加拿大營養師Janice表示，根據最新的科學研究(1)(2)，發現益生菌之所以能夠有助提升腸道健康，是因為益生菌在協助腸道消化及吸收的過程中，分泌出的一種功能性代謝物質所致。這種物質才是真正提升免疫力和腸道健康的關鍵營養素。為了和益生菌區分開，科學家們稱這類新發現的物質為「postbiotics」，在日本的研究中則被稱為「乳酸菌生產物質」。在華文世界裡，亦稱為「後生元」，也因為 postbiotics 是益生菌分泌的功能性物質，是其精華所在，也被稱之為「益生菌精華素」。

postbiotics「益生菌精華素」，提升免疫力的新力軍

這類新營養物質postbiotics「益生菌精華素」含豐富短鏈脂肪酸(SCFAs)、功能性蛋白和小分子肽等對腸道微生態平衡起關鍵作用的營養素。不少科學研究證實(1)(2)(3)，postbiotics是激發腸免疫細胞的主要能量來源，能直接被人體吸收，有助於修補受損的腸黏膜，恢復細胞的型態和結構。同時，可抑制壞菌生成，促進腸內好菌繁殖，調和腸道健康。攝取足夠的postbiotics可避免腸道老化，提升免疫力。

根據臨床研究(1)(3)，postbiotics不單促進吸收力，提升免疫力，長期攝取更可舒緩腸敏感、腸易激、改善便秘、肚瀉、及皮膚濕敏等由腸道菌群失衡引致的健康問題。



postbiotics「益生菌精華素」不怕胃酸(1)(3)，直達腸道被吸收，比通過外服益生活菌來調節腸道好菌數量的作法更穩定和直接。「益生菌精華素」能夠從根本減少腸內壞菌、增加自身好菌數量，提升免疫力。因此也越來越受重視，成為加強抵抗新型病毒的方法之一。

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Reference：

1. Postbiotics and their applications in early life nutrition and beyond. Int J Mol Sci. 2019; 20(19):4673

2. The path towards microbiome-based metabolite treatment. Nat Microbiol. 2017; 2:17075