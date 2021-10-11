全部都係米 粒粒都有咁有營

米飯是我們最常食用的主食，能提供人體養分和能量，除白米，糙米、胚芽米以至紅米，在加工程度、口感及營養上都有一些差異。而無論哪一種米，都有一種做煮法可以吃到米的精華！

白米：促進氣血生成

將糙米去掉米糠、胚芽，剩下的胚乳就是白米，又稱粳米。加工過程中白米會損失較多微量元素，故所含營養素較少，但口感佳。並因為經過加工，故白米有時會被認為是精緻澱粉，但其實是原型食物，在中醫的角度是養生的好食材，性味平和，可補脾胃、補氣，促進氣血生成。又因為微量元素較少，對於要控制磷、鉀和鈉攝取量的患者來說是較佳的選擇。

糙米：豐富維他命E

稻穀收成脫去穀殼後，留下的帶有米糠、胚芽和胚乳的淺黃色米粒就是糙米。糙米加工較少，營養比白米更豐富，但口感則較硬。糙米的膳食纖維多，亦有豐富的維他命E、維他命B雜，以及鉀、鈣、鎂、鋅、鐵等微量元素。

胚芽米：糙米的過渡

胚芽米是介乎白米與糙米之間，去掉米糠但留下胚芽的米粒。對於未適應糙米口感的人，可以胚芽米作為過渡。

紅米：膳食纖維多

紅米是由大米經紅色黴菌發酵而成，有獨特的香氣及淡淡的酸味。紅米的營養豐富，其中膳食纖維幾乎是糙米的兩倍，兩者的鐵質含量則相約。

由於糙米及紅米的口感比較硬，本身容易脹氣、腸胃毛病及年紀大的人士未必適合食用。若想攝取糙米及紅米的營養，可按個人口味混合白米飯食用。以小編的經驗顯示，將白米和糙米分開煮，工序較多，但煮熟後才混合起來食用，可以保留較佳的口感。

怎樣吃米才最補身？

中醫認為「五穀為養」，而將糙米、胚芽米或白米熬煮成濃稠的粥，浮在上面的濃稠液體、即俗稱的米水、粥油，是濃縮的精華，補養身體的效果更好，可滋養人體的陰液和腎精，適合病人、產婦和長者等體虛力弱人士食用。但再好的食物都不能過度食用，否則就可能會造成反效果。

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