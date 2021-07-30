城大研發新型傳感器 監測關節運動減患關節炎

無論上班族還是學生，現在都經常使用電腦工作、上網課，尤其在家工作或上課，姿勢比在辦公室、課室更差，長遠更易引起關節毛病，例如肩頸痛等。現時有醫療傳感器可調節這種久坐狀態，不過大多體積龐大。香港城市大學學者最近就研發出新型傳感器，體積細小不會阻礙活動，而且準確度高，成果已在國際期刊《科學進展》上發表。

同時監測多個關節

這個以剪紙結構製成的傳感器，與人體如肩頸部位連接後便可監測關節運動，有助減低患上關節炎的風險。材料科學及工程學系與機械工程學系助理教授楊征保博士表示，「它可同時監測多個關節運動，如彎曲方向、範圍及運動模式，均是傳統醫療傳感器未能做到的。」

靈敏度高

傳感器的壓電效應相當靈敏，有助研究團隊分析動作與電子訊號的關係，即使複雜如手部動態，都可以一清二楚。剪紙概念亦為傳感器提供更大靈活性，可以拉伸的設計令傳感器緊貼皮膚，隨用家移動，可減低使用者的不適感覺，也提升傳感器的準確度至高達95%，配合監測及警報系統，用家可以即時知道關節健康資訊，同時檢測和改善長時間沒有活動的情況。楊征保續指，「剪紙結構壓電陶瓷網絡是令人振奮的概念，可用於其他新型壓電設備。我相信這項新科技有助預防和治療關節疾病，亦將促進把柔性電子設備用於健康監測設施。」