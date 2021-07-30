Am730
Am730
Am730
Am730
Health
城大研發新型傳感器 監測關節運動減患關節炎
1 小時前
#Hashtags
香港城市大學科學進展關節毛病傳感器剪紙
城大研發新型傳感器 監測關節運動減患關節炎
news-images
以剪紙結構製成的傳感器與人體連接後，便能全面監測關節運動。

無論上班族還是學生，現在都經常使用電腦工作、上網課，尤其在家工作或上課，姿勢比在辦公室、課室更差，長遠更易引起關節毛病，例如肩頸痛等。現時有醫療傳感器可調節這種久坐狀態，不過大多體積龐大。香港城市大學學者最近就研發出新型傳感器，體積細小不會阻礙活動，而且準確度高，成果已在國際期刊《科學進展》上發表。

 

同時監測多個關節

這個以剪紙結構製成的傳感器，與人體如肩頸部位連接後便可監測關節運動，有助減低患上關節炎的風險。材料科學及工程學系與機械工程學系助理教授楊征保博士表示，「它可同時監測多個關節運動，如彎曲方向、範圍及運動模式，均是傳統醫療傳感器未能做到的。」

 

news-images
研究團隊成員(右起)楊征保博士、洪穎。

靈敏度高

傳感器的壓電效應相當靈敏，有助研究團隊分析動作與電子訊號的關係，即使複雜如手部動態，都可以一清二楚。剪紙概念亦為傳感器提供更大靈活性，可以拉伸的設計令傳感器緊貼皮膚，隨用家移動，可減低使用者的不適感覺，也提升傳感器的準確度至高達95%，配合監測及警報系統，用家可以即時知道關節健康資訊，同時檢測和改善長時間沒有活動的情況。楊征保續指，「剪紙結構壓電陶瓷網絡是令人振奮的概念，可用於其他新型壓電設備。我相信這項新科技有助預防和治療關節疾病，亦將促進把柔性電子設備用於健康監測設施。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/城大研發新型傳感器-監測關節運動減患關節炎-283136
#Hashtags
香港城市大學科學進展關節毛病傳感器剪紙

變種病毒丨哥倫比亞Mu具免疫逃脫 疫苗或無效 一文認識所有新冠變異

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
變種病毒丨哥倫比亞Mu具免疫逃脫 疫苗或無效 一文認識所有新冠變異
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多