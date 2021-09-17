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失控斬人丨長沙灣麵包店員捱斬 「想斬人」係咪等於躁狂症？
1 小時前
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失控斬人丨長沙灣麵包店員捱斬 「想斬人」係咪等於躁狂症？
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涉案麵包店。(楊彧Yeung Yuk@FB)

長沙灣海麗商場一間麵包店今早發生傷人案。據了解，一名41歲郭姓男子今晨到麵包店持刀，斬傷三名店舖職員後自行到警署自首，疑兇涉嫌傷人被捕。消息指，兩名店員被疑兇斬傷頭部，聞聲趕至救人的包店師傅亦被斬傷至見骨，三名傷者受傷送往明愛醫院治理。有指疑兇似為邨內居民，而且有10年情緒病紀錄，至今行兇動機未明。

麵包店斬人案 「想斬人」即係躁狂症？

動不動想斬人，脾氣暴躁且不能自制，不少人會聯想是否等於「躁狂症」。所謂「躁狂」，實際名稱應是躁鬱症，顧名思義是同時有躁狂和抑鬱兩種極端情緒問題。患者會經歷情緒高漲、異常興奮的躁期；也會有情緒極度低落的鬱期，情緒會像過山車般大起大落，而且也有可能伴隨幻聽、妄想、偏執。因此動不動想動粗的，大抵是脾氣差，跟躁鬱症沒有任何關係。俗語一句：「躁底」而已。

躁鬱症最嚴重的情況是兩極情緒同時發作，此時患者會因為躁狂和抑鬱同時出現而不知道當下自己的情緒，也不懂如何尋求幫助，身心疲憊至隨時有自殺輕生念頭，相當危險。

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還有甚麼情緒病會動斬人念頭？ 妄想症也有可能

如果患者有被害妄想念頭，也有可能出現上述情況。妄想症可分為偏狂型精神分裂、幻想型妄想症和妄想型人格障礙三大類。第一種會被患者出現嘲笑或恐嚇他們的聲音，令患者認為被逼害；第二種患者會出現複雜的幻覺，認為自己跟其他人產生人際磨擦；最後一種指患者長時間持續有妄想性思想，多疑覺得被人陷害。

出現妄想症症狀的患者，也會發展出思覺失調和人格分裂，因此治療也會相對複雜且困難。

當然今次事件不能斷言疑兇是出於甚麼理由傷人，一切仍要警方進一步調查。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/失控斬人丨長沙灣麵包店員捱斬-「想斬人」係咪等於躁狂症？-285420
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