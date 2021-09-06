Am730
Am730
Am730
Am730
Health
寶石湖邨悲劇丨長輩拒住安老院 因安全為由約束長者 終怕「無命出返嚟」
2 小時前
#Hashtags
寶石湖邨安老院長者護理長者安全約束虐老自尊心跌倒壓瘡肌力萎縮姿勢性低血壓抑鬱居家安老平安鐘
寶石湖邨悲劇丨長輩拒住安老院 因安全為由約束長者 終怕「無命出返嚟」
news-images
「居家安老」並不容易，首先這牽涉到「老人專用家居」概念。(互聯網圖片)

寶石湖邨雙屍慘案，59歲孝順仔照顧百歲母親，可惜孝子猝死、母親年邁失救，待家中傳出惡臭才揭發兩人已死去多時，事件可謂人間悲劇。隨著香港人口老化與出生率持續低迷，這類「家屬年紀漸長，但仍要照顧長壽長輩」的家庭情況只會愈來愈多，六十多歲年長子女照顧八、九十歲長者個案日益普遍。然而當子女年紀漸長，自身也開始出現病患，那麼照顧長輩不再「輕鬆」，除了護老壓力外，也容易發生不可挽救的撼事，加上疫情下親友鄰里減少探訪，更易出事。

相關新聞：人間悲劇 上水寶石湖邨揭雙屍案 疑59歲子猝死 百歲母失照顧同殁

沒有長輩想住安老院 怕照顧會變成虐待
年紀愈大，長者自理能力自然下跌，這可說是理所當然的現象。不少長者想活得有尊嚴，不希望餘生住在安老院。理論上，安老院有護理專業，也有一班「老友記」熱鬧生活，理應有所照應才對。但現實是沒有長輩想住安老院，不是怕家屬不來探望，而是一連串「照顧」或會演成「虐老」，長者怕「無命出返嚟」......為甚麼呢？

  • 為了長者安全為由，因此約束長者：無論是醫院還是護老機構，出發點是為了避免長者發生意外，從而加入不少限制長者活動能力的措施。例如急性治療期間需要插鼻喉作營養輸注，但治療完成後仍繼續插喉，久而久之助長他們的吞嚥肌肉退化；又如擔心長者因為不適而自行拔喉，強行綑綁長者於床上；長者有失眠或幻覺問題，醫護處方穩定情緒的藥物，令長者「神志不清」地長期昏睡在床上，由原來能夠下床走動，變成永遠在床上度日......
  • 愈約束，愈易出意外：專注關注和研究長者住院後的照顧護理問題，美國賓夕凡尼亞大學護理學院Neville Strumpf教授早年已指出，所有約束長者的行為只會令長者憤怒和失去自尊心，而且長者為了擺脫這些「約束」，更易發生意外。例如為了防止長者跌倒的約束帶，更易令長者有二次跌倒骨折風險。
  • 加劇長者的生理退化：為了長者「好」，只會叫他們好好躺在床上，其實也會衍生其他健康問題，例如背部的壓瘡、四肢肌力萎縮、姿勢性低血壓、失禁或便秘，也會令長者出現抑鬱、躁狂等情緒病。

居家安老真的可行嗎？家長：「子女年紀大，唔想成負擔，無奈入老人院」
政府近年積極提出「居家安老」的概念，結合綜合家庭服務、社區中心資源和家訪等，協助長者盡可能留在社區中安享晚年。然而社區組織發現這些家庭不少屬於內向，「不想麻煩別人」，也沒有社區聯繫，親力親為照顧長輩，一旦出事可謂「叫天不應，叫地不聞」。

「居家安老」並不容易，首先這牽涉到「老人專用家居」概念，也要考慮到長者需要求助時可以用得到的手段。故基本家居需要重新裝修設計，簡單如安裝平安鐘、調校最大門鈴響聲、浴室的防滑配置包括扶手、沖涼椅、減低跌倒風險的家具布局和不反光地板、方便上落的睡床等。家屬也要掌握長者護理的基本知識，如監察和訓練長者的進食能力、訓練心智思考的活動、協助如廁技能等，等如家中有一個「大BB」一樣。

當然，隨著子女年紀大，長者唔想成負擔，又或大家出現長期病患，無奈之下選擇入老人院。這個時候，大家不妨停一停，嘗試招聘看護或尋求社區服務協助，疏理箇中問題，讓長輩和家屬不致貿然下決定。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/寶石湖邨悲劇丨長輩拒住安老院-因安全為由約束長者-終怕「無命出返嚟」-283717
#Hashtags
寶石湖邨安老院長者護理長者安全約束虐老自尊心跌倒壓瘡肌力萎縮姿勢性低血壓抑鬱居家安老平安鐘
Am730

【健康解碼】洗腸劑飲用份量不足 增大腸鏡檢查併發症風險

唔止補腦 仲可以降壞膽固醇兼防心血管病

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】洗腸劑飲用份量不足 增大腸鏡檢查併發症風險
Am730
Am730
唔止補腦 仲可以降壞膽固醇兼防心血管病
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多