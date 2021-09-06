寶石湖邨悲劇丨長輩拒住安老院 因安全為由約束長者 終怕「無命出返嚟」

寶石湖邨雙屍慘案，59歲孝順仔照顧百歲母親，可惜孝子猝死、母親年邁失救，待家中傳出惡臭才揭發兩人已死去多時，事件可謂人間悲劇。隨著香港人口老化與出生率持續低迷，這類「家屬年紀漸長，但仍要照顧長壽長輩」的家庭情況只會愈來愈多，六十多歲年長子女照顧八、九十歲長者個案日益普遍。然而當子女年紀漸長，自身也開始出現病患，那麼照顧長輩不再「輕鬆」，除了護老壓力外，也容易發生不可挽救的撼事，加上疫情下親友鄰里減少探訪，更易出事。

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沒有長輩想住安老院 怕照顧會變成虐待

年紀愈大，長者自理能力自然下跌，這可說是理所當然的現象。不少長者想活得有尊嚴，不希望餘生住在安老院。理論上，安老院有護理專業，也有一班「老友記」熱鬧生活，理應有所照應才對。但現實是沒有長輩想住安老院，不是怕家屬不來探望，而是一連串「照顧」或會演成「虐老」，長者怕「無命出返嚟」......為甚麼呢？

為了長者安全為由，因此約束長者： 無論是醫院還是護老機構，出發點是為了避免長者發生意外，從而加入不少限制長者活動能力的措施。例如急性治療期間需要插鼻喉作營養輸注，但治療完成後仍繼續插喉，久而久之助長他們的吞嚥肌肉退化；又如擔心長者因為不適而自行拔喉，強行綑綁長者於床上；長者有失眠或幻覺問題，醫護處方穩定情緒的藥物，令長者「神志不清」地長期昏睡在床上，由原來能夠下床走動，變成永遠在床上度日......

無論是醫院還是護老機構，出發點是為了避免長者發生意外，從而加入不少限制長者活動能力的措施。例如急性治療期間需要插鼻喉作營養輸注，但治療完成後仍繼續插喉，久而久之助長他們的吞嚥肌肉退化；又如擔心長者因為不適而自行拔喉，強行綑綁長者於床上；長者有失眠或幻覺問題，醫護處方穩定情緒的藥物，令長者「神志不清」地長期昏睡在床上，由原來能夠下床走動，變成永遠在床上度日...... 愈約束，愈易出意外： 專注關注和研究長者住院後的照顧護理問題，美國賓夕凡尼亞大學護理學院Neville Strumpf教授早年已指出，所有約束長者的行為只會令長者憤怒和失去自尊心，而且長者為了擺脫這些「約束」，更易發生意外。例如為了防止長者跌倒的約束帶，更易令長者有二次跌倒骨折風險。

專注關注和研究長者住院後的照顧護理問題，美國賓夕凡尼亞大學護理學院Neville Strumpf教授早年已指出，所有約束長者的行為只會令長者憤怒和失去自尊心，而且長者為了擺脫這些「約束」，更易發生意外。例如為了防止長者跌倒的約束帶，更易令長者有二次跌倒骨折風險。 加劇長者的生理退化：為了長者「好」，只會叫他們好好躺在床上，其實也會衍生其他健康問題，例如背部的壓瘡、四肢肌力萎縮、姿勢性低血壓、失禁或便秘，也會令長者出現抑鬱、躁狂等情緒病。

居家安老真的可行嗎？家長：「子女年紀大，唔想成負擔，無奈入老人院」

政府近年積極提出「居家安老」的概念，結合綜合家庭服務、社區中心資源和家訪等，協助長者盡可能留在社區中安享晚年。然而社區組織發現這些家庭不少屬於內向，「不想麻煩別人」，也沒有社區聯繫，親力親為照顧長輩，一旦出事可謂「叫天不應，叫地不聞」。

「居家安老」並不容易，首先這牽涉到「老人專用家居」概念，也要考慮到長者需要求助時可以用得到的手段。故基本家居需要重新裝修設計，簡單如安裝平安鐘、調校最大門鈴響聲、浴室的防滑配置包括扶手、沖涼椅、減低跌倒風險的家具布局和不反光地板、方便上落的睡床等。家屬也要掌握長者護理的基本知識，如監察和訓練長者的進食能力、訓練心智思考的活動、協助如廁技能等，等如家中有一個「大BB」一樣。

當然，隨著子女年紀大，長者唔想成負擔，又或大家出現長期病患，無奈之下選擇入老人院。這個時候，大家不妨停一停，嘗試招聘看護或尋求社區服務協助，疏理箇中問題，讓長輩和家屬不致貿然下決定。